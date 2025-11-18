Jak využít zbylé obědy z jídelen? Organizace Zachraň jídlo navázala spolupráci s potravinovou bankou
„Projekt Zachraň oběd pomáhá firmám, školám, městům i charitám nastavit jednoduchý, bezpečný a právně i hygienicky ošetřený systém darování hotových, přebytečných jídel," vysvětluje Michaela Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo.
Darování nadbytečných teplých porcí bude nyní nově testováno i prostřednictvím Potravinové banky ve Středočeském kraji, která poskytuje potravinovou pomoc lidem v nouzi.
„Je to moment, na který jsme dlouho čekali. Díky propojení škol a potravinových bank vznikne funkční model, který může fungovat v každém regionu České republiky," říká Denisa Rybářová, ředitelka projektu Zachraň oběd.
Do pilotního projektu se zapojila soukromá škola Magic Hill v Říčanech. Zbylé porce z jídelny budou denně rozváženy lidem bez domova v okolí města. Škola zajistí bezpečné balení jídel a vedení evidence, Potravinová banka pak jejich převoz a distribuci.
Jídlo jako pomoc dětem ze sociálně slabých rodin
Na Praze 2 se připravuje první škola, která chce darovat zbylé porce ze své školní jídelny napřímo – žákům ze sociálně slabších rodin. Model navazuje na úspěšný příklad z Litomyšle, kde zbylé porce nosí žáci domů pro sourozence nebo rodiče.
„V jídelnách denně zbývají porce i z toho důvodu, že ne všichni žáci si pro objednané jídlo přijdou. Místo aby tato jídla skončila v koši, můžeme je nabídnout dětem ze sociálně slabších rodin. Stačí systém chytře nastavit," vysvětluje Michaela Číhalíková.
Darování obědů již funguje ve více krajích. Po Praze se systém rozšířil od Středních Čech přes Kroměřížsko až po Znojmo. Za expanzi stojí nejen osvěta, ale i finanční podpora od Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. Evropské unie, díky které je možné model rozšiřovat o další varianty spolupráce.
Základní škola Břest patří mezi první příspěvkové organizace v okolí Kroměříže, které systém darování zavádí podle metodiky Zachraň jídlo. O možnost darování se zajímají i další školy ve Zlínském kraji, kde již probíhají první jednání. Soukromá škola ve Znojmě ladí detaily s krajskou hygienickou stanicí. Přebytečné porce zde budou putovat do lokální charitativní organizace. Od října 2025 začala své přebytky darovat ZŠ Dolákova na Praze 8. Na spolupráci se připravuje i druhá škola z Prahy 8.
„Naším cílem je, aby systém darování nebyl výsadou velkých měst. Chceme, aby mohl fungovat všude tam, kde se jídlo vaří a kde může hned pomoci,“ doplňuje Denisa Rybářová.
Do konce roku 2026 chce projekt Zachraň oběd působit v minimálně pěti krajích a zachránit přes 100 000 porcí jídla. Vznikne interaktivní mapa příjemců, která propojí jídelny s charitami a potravinovými bankami. Projekt dále rozvíjí metodické materiály pro školy, zřizovatele i sociální služby, aby darování bylo co nejjednodušší a bezpečné.
Provozujete jídelnu ve škole, firmě nebo instituci a chcete se připojit k projektu Zachraň oběd. Stačí se zaregistrovat na webu Zachraň oběd, následně se vám organizace Zachraň jídlo ozve s nabídkou pomoci, jak nastavit bezpečný a hygienicky ošetřený systém darování.
Projekt Zachraň oběd spadá pod organizaci Zachraň jídlo. Jeho cílem je dostat přebytečné hotové pokrmy tam, kde kvalitní teplé jídlo chybí. Projekt navázal na výzkum RedPot z roku 2019, který zmapoval množství potravinového odpadu ve veřejném stravování.
V rámci projektu Prague Food Waste (říjen–prosinec 2023) bylo v pražských základních školách změřeno celkem 1 705,2 kg potravinového odpadu. Z toho 733,2 kg tvořil odpad z výdeje jídelen – tedy uvařené, ale nevydané pokrmy. Největší část tvořila hlavní jídla (70 %), následovaly polévky (26 %) a dezerty či saláty (4 %).
