Školní jídelny mohou darovat nevydaná jídla potřebným. Organizace Zachraň jídlo ukazuje, jak na to

Organizace Zachraň jídlo udělala významný posun v oblasti darování zbylých nevydaných pokrmů ze školních jídelen. Na základě pilotního projektu a intenzivní komunikace se zodpovědnými institucemi nyní přichází s uceleným návodem pro školy, zřizovatele i charitativní organizace.„Darování jídla ze školních jídelen jsme si ověřili v praxi. Viděli jsme, že to opravdu funguje - školy snižují náklady na likvidaci gastroodpadu, jídlo dostávají ti, kdo ho potřebují, a zároveň chráníme životní prostředí,“ říká Denisa Rybářová, manažerka projektu Zachraň oběd.

Pilotní projekt ukázal, že darování jídla je nejen právně a hygienicky možné, ale také efektivní. První jazyková základní škola v Praze 4 během tří měsíců úspěšně darovala 1 522 porcí jídel. Z toho bylo 668 porcí polévky, 614 porcí hlavního chodu, 155 porcí příloh, 85 svačin, které by jinak skončili jako odpad.

Škola je s výsledky natolik spokojená, že se rozhodla pokračovat v darování i po skončení pilotní fáze. „Zapojení do projektu nám dává smysl – snižujeme množství odpadu a zároveň pomáháme lidem, kteří to potřebují. Pilotní fáze nás přesvědčila, že jde o dlouhodobě udržitelný přístup, který bychom rádi rozšířili i do dalších škol v naší městské části,“ říká Irena Michalcová, 1. místostarostka městské části Praha 4.

Darované pokrmy ze školní jídelny z pilotního projektu dostává charitativní organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi na Praze 4, který se zaměřuje na poskytování komplexní podpory rodinám v krizových situacích. Ve školní jídelně obědy vyzvedávají zaměstnanci azylového domu a následně si je klienti přebírají ve společné kuchyni, což zajišťuje rychlé a efektivní předání pokrmů.

„Jsme velmi rádi za možnost být součástí projektu „Zachraň oběd“, protože pro naše klienty, kteří se nacházejí v náročných životních situacích, je každý úsporný krok obrovskou pomocí a má pozitivní dopad nejen na jejich každodenní život, ale také na jejich psychickou pohodu.“ říká Dagmar Jelínková, vedoucí Azylového domu pro rodiny s dětmi.

Postup při darování jídla ze školních jídelen

Darování zbylých pokrmů ze školních jídelen je snadné pro školy i jejich zřizovatele. Organizace Zachraň jídlo vyjasnila všechny potřebné kroky s Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Hygienickou stanici hl. města Prahy a Českou školní inspekcí nyní přichází s uceleným návodem pro školy, zřizovatele i charitativní organizace.

V praktickém návodu Kroky k záchraně školních obědů je zvláštní pozornost věnována hygienickým požadavkům. „Je důležité, aby školní jídelny aktualizovaly postupy založené na zásadách HACCP, nastavily příslušné procesy darování a proškolily své zaměstnance. Hygienická stanice hl. m. Prahy je připravena školám na území Prahy v tomto ohledu pomoci nastavit příslušná opatření tak, aby darování probíhalo v souladu s platnými předpisy a obdarovaní obdrželi nejen chutné, nutričně vyvážené ale zejména zdravotně nezávadné pokrmy a potraviny,“ říká Anna Fűleová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Zřizovatelé musí darování jídla ze svých příspěvkových organizací schválit, a uzavřít trojstrannou smlouvu mezi jimi, školou a charitativní organizací. Právní stránka darování, včetně správnosti darovacích smluv a celého postupu, byla zajištěna ve spolupráci s právní kanceláří HAVEL & PARTNERS, která vytvořila vzorové darovací smlouvy.

„Naším cílem bylo připravit smlouvy tak, aby byly funkční, praktické, snadno použitelné a přizpůsobené potřebám škol i charitativních organizací. Věříme, že tento vzor pomůže darování jídla zjednodušit a zpřístupnit širokému spektru školních jídelen,“ vysvětluje Kateřina Slavíková, partnerka společnosti HAVEL & PARTNERS.

“Díky spolupráci s organizací Zachraň jídlo mají všechny zapojené strany jistotu, že proces darování je právně i hygienicky v pořádku a přináší reálné benefity.” říká Michaela Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo.

Mobilní aplikace pro rychlý proces darování

Důležitým předpokladem pro fungování projektu Zachraň oběd je stejnojmenná aplikace, kterou Zachraň jídlo vyvíjí ve spolupráci se společností Etnetera Flow. Aplikace zajišťuje snadnou evidenci darovaných pokrmů, přehlednou komunikaci mezi školami a příjemci a umožňuje sledovat data o množství darovaného jídla.

„Aplikace Zachraň oběd je pro celý proces klíčová. Umožňuje dárcům i příjemcům snadno sledovat, kolik jídel bylo darováno, a evidovat všechny potřebné údaje, včetně času, dokdy je třeba pokrmy spotřebovat. Zajišťuje tak dodržování hygienických požadavků,“ doplňuje Denisa Rybářová.

Iniciativa Zachraň oběd pokračuje výzvou Zachraňte školní obědy!, kterou svým podpisem může podpořit i veřejnost.

Návod Kroky k záchraně školních obědů i kompletní příručka Jak darovat hotové pokrmy jsou k dispozici na webu www.zachranobed.cz.

