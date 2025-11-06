https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/evropa-chce-do-roku-2030-o-tretinu-mene-vyhazovanych-potravin.setrnejsi-maji-byt-jidelny-i-firmy
Evropa chce do roku 2030 o třetinu méně vyhazovaných potravin. Šetrnější mají být jídelny i firmy

6.11.2025 05:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petra Schwarz Koutská
Diskuse: 6
Zdroj | Depositphotos
Aktualizovaná směrnice o odpadech ze září 2025 zavazuje členské státy zavést opatření, díky kterým by domácnosti, restaurace, jídelny a malé obchody měly snížit potravinový odpad do roku 2030 o 30 %, zpracovatelé a výrobci potravin pak o 10 %. Jak k cílům přistoupí obecní samosprávy, školy či firmy, řešila konference Cirkulární města a byznys 4, s podtitulem Budoucnost na talíři v Národním zemědělském muzeu. Pořádalo ji společně hlavní město s Pražským inovačním institutem (PII).
 
Plýtvání jídlem je jedním z nejpalčivějších sociálních a environmentálních problémů dneška. Podle organizace EUROSTAT vzniklo v roce 2022 na jednoho obyvatele EU 132 kg potravinového odpadu. Domácnosti generují více odpadu než všechny restaurace a supermarkety dohromady. Významnou oblastí, kde ke vzniku potravinového odpadu dochází, je také oblast stravovacích služeb.

„Sleduji pilotní program na jedné z jídelen ZŠ Prahy 4, jde o formu samoobslužných pultů, kdy si děti jídlo nabírají na talíř samy za účelem snížení množství gastroodpadu. Ve světě se tento projekt osvědčil, uvidíme, jak se mu bude dařit v pražských podmínkách,” říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková. Vítá také, že od loňska v Praze působí platforma To Good to Go a projekt Nesnězeno v hlavním městě funguje už několik let.

„Další článek je oblast zemědělské produkce: svou zemědělskou půdu Praha pachtuje pouze za podmínek ekologického hospodaření, dále motivuje lidi k třídění bioodpadu v rámci své vlastní kompostárny a sváží také gastroodpad, aby nekončil na skládkách a ve spalovnách. Stále je co zlepšovat a konference nám pomůže udat další směr,” dodává Jana Komrsková.

Průzkum Prague Food Waste a jeho část zaměřená na hromadné stravování ukázal, že školní jídelny (pro 400 – 600 žáků) vyprodukují zhruba 426 kg potravinového odpadu za jeden školní týden. Největší část tvořil odpad z konzumace, tedy vydané, ale nesnězené jídlo – asi 205 kg na školu. Uvařené, ale nevydané pokrmy tvořily 183 kg na školu. K tomu průměrně ve školách vzniká na 100 Kg připraveného jídla asi 33,8 kg odpadu z přípravy, výdeje i konzumace. Veřejné školní jídelny přitom vyprodukují průměrně 2,5x víc odpadu než jídelny v privátním sektoru (soukromé školy, firemní jídelny). Hodnota zbytků z talířů za školní rok na žáka je asi 1200 Kč.

Potravinovými odpady a jejich prevencí se intenzivně zabývá také ministerstvo životního prostředí. „V novém Plánu odpadového hospodářství ČR 2025–2035 (POH ČR) se potravinovým odpadům věnuje vysoká pozornost. V rámci POH ČR byl zpracován specifický Program předcházení vzniku potravinových odpadů, který identifikuje priority MŽP v boji proti potravinovým odpadům. Aktuálně schválené cíle snížení potravinových odpadů do roku 2030 ve směrnici o odpadech jsou velmi ambiciózní a jejich dosažení bude znamenat realizaci řady opatření v celém řetězci,” říká Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů na Ministerstvu životního prostředí.

Cesta, jak plýtvání potravinami minimalizovat, je podle jeho slov obecně především ve vzdělávání lidí a maximalizaci využití potravin. „MŽP nasměrovalo již stovky milionů korun do podpory potravinových bank, které převezmou neprodané potraviny od obchodníků a dále je upotřebí v rámci charitativní pomoci. MŽP rovněž podpořilo řadu projektů v oblasti výzkumu potravinových odpadů a zlepšování edukace obyvatel,” pokračuje Jan Maršák.

„Pokud chceme snižovat množství potravinového odpadu, musí dojít i ke změně obchodních modelů. Města a firmy mohou účinně spolupracovat třeba při podpoře projektů na spotřebu nesnězených potravin, při vzdělávání a osvětě nebo při efektivnějším využití lokální a sezónní produkce. V rámci konference chceme ukázat, že pro snížení množství odpadu existuje řada funkčních opatření a inovací ve veřejném i soukromém sektoru, která jsou praktická a škálovatelná," dodává ředitel PII Tomáš Lapáček.

Dobrou praxi prezentovala na konferenci zástupkyně Krajského úřadu Hradec Králové Martina Saláková Šafková, která popsala zkušenosti s digitálním tržištěm, které propojuje nabídku místních farmářů s poptávkou škol, nebo Lucie Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek z Města Jičín, která představila tamní strategii odpovědného stravování. Zahraniční zkušenost měst představila koordinátorka potravinové politiky města Vídeň Julia Haas. Na konferenci kromě místních samospráv vystoupili i zástupci byznysu: například ze supermarketu Lidl, podniku Nesnězeno nebo Hopi Chef Tech Food.

Konferenci pořádal Pražský inovační institut se záštitou Ministerstva pro životní prostředí a pražské radní Jany Komrskové.

foto - Schwarz Koutská Petra
Petra Schwarz Koutská
Autorka je copywriterka, editorka a zakladatelka projektu Sound of Science – klimatický infoservis.
Online diskuse

Všechny komentáře (6)
ss

smějící se bestie

6.11.2025 06:53
NO,
když budou na trhu všlijaké ty šmakulády, které by neprošly ČSN na potraviny a
společnost dětičkama počínaje zmlsaná, tak se budou potraviny i hotová jídla vyhazovat dál.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.11.2025 07:04 Reaguje na smějící se bestie
taky jsme to zkoušeli, rodiče jídlo sebrali a řekli, že další je až večeře. Někdy latentní represe je lepší než přehlížení.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.11.2025 07:11 Reaguje na smějící se bestie
zbytky z kuchyní se vykrmovali prasata, co zaúřadoval EU se zákazem zabijaček, tak to zůstává. Nic na zmar nebylo...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.11.2025 07:09
v obchodech se toho vyhazuje pořád hodně. Místo toho, aby zeleninu nechali za korunu, tak jí za dvacku nechají shnít v kontejneru.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.11.2025 07:24 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.11.2025 07:24
Skutečně musí Brusel přijímat takové směrnice? Skutečně musí být něco takového řízeno, nařizováno, kontrolováno a pokutováno z centra?
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

