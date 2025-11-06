Evropa chce do roku 2030 o třetinu méně vyhazovaných potravin. Šetrnější mají být jídelny i firmy
„Sleduji pilotní program na jedné z jídelen ZŠ Prahy 4, jde o formu samoobslužných pultů, kdy si děti jídlo nabírají na talíř samy za účelem snížení množství gastroodpadu. Ve světě se tento projekt osvědčil, uvidíme, jak se mu bude dařit v pražských podmínkách,” říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková. Vítá také, že od loňska v Praze působí platforma To Good to Go a projekt Nesnězeno v hlavním městě funguje už několik let.
„Další článek je oblast zemědělské produkce: svou zemědělskou půdu Praha pachtuje pouze za podmínek ekologického hospodaření, dále motivuje lidi k třídění bioodpadu v rámci své vlastní kompostárny a sváží také gastroodpad, aby nekončil na skládkách a ve spalovnách. Stále je co zlepšovat a konference nám pomůže udat další směr,” dodává Jana Komrsková.
Průzkum Prague Food Waste a jeho část zaměřená na hromadné stravování ukázal, že školní jídelny (pro 400 – 600 žáků) vyprodukují zhruba 426 kg potravinového odpadu za jeden školní týden. Největší část tvořil odpad z konzumace, tedy vydané, ale nesnězené jídlo – asi 205 kg na školu. Uvařené, ale nevydané pokrmy tvořily 183 kg na školu. K tomu průměrně ve školách vzniká na 100 Kg připraveného jídla asi 33,8 kg odpadu z přípravy, výdeje i konzumace. Veřejné školní jídelny přitom vyprodukují průměrně 2,5x víc odpadu než jídelny v privátním sektoru (soukromé školy, firemní jídelny). Hodnota zbytků z talířů za školní rok na žáka je asi 1200 Kč.
Potravinovými odpady a jejich prevencí se intenzivně zabývá také ministerstvo životního prostředí. „V novém Plánu odpadového hospodářství ČR 2025–2035 (POH ČR) se potravinovým odpadům věnuje vysoká pozornost. V rámci POH ČR byl zpracován specifický Program předcházení vzniku potravinových odpadů, který identifikuje priority MŽP v boji proti potravinovým odpadům. Aktuálně schválené cíle snížení potravinových odpadů do roku 2030 ve směrnici o odpadech jsou velmi ambiciózní a jejich dosažení bude znamenat realizaci řady opatření v celém řetězci,” říká Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů na Ministerstvu životního prostředí.
Cesta, jak plýtvání potravinami minimalizovat, je podle jeho slov obecně především ve vzdělávání lidí a maximalizaci využití potravin. „MŽP nasměrovalo již stovky milionů korun do podpory potravinových bank, které převezmou neprodané potraviny od obchodníků a dále je upotřebí v rámci charitativní pomoci. MŽP rovněž podpořilo řadu projektů v oblasti výzkumu potravinových odpadů a zlepšování edukace obyvatel,” pokračuje Jan Maršák.
„Pokud chceme snižovat množství potravinového odpadu, musí dojít i ke změně obchodních modelů. Města a firmy mohou účinně spolupracovat třeba při podpoře projektů na spotřebu nesnězených potravin, při vzdělávání a osvětě nebo při efektivnějším využití lokální a sezónní produkce. V rámci konference chceme ukázat, že pro snížení množství odpadu existuje řada funkčních opatření a inovací ve veřejném i soukromém sektoru, která jsou praktická a škálovatelná," dodává ředitel PII Tomáš Lapáček.
Dobrou praxi prezentovala na konferenci zástupkyně Krajského úřadu Hradec Králové Martina Saláková Šafková, která popsala zkušenosti s digitálním tržištěm, které propojuje nabídku místních farmářů s poptávkou škol, nebo Lucie Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek z Města Jičín, která představila tamní strategii odpovědného stravování. Zahraniční zkušenost měst představila koordinátorka potravinové politiky města Vídeň Julia Haas. Na konferenci kromě místních samospráv vystoupili i zástupci byznysu: například ze supermarketu Lidl, podniku Nesnězeno nebo Hopi Chef Tech Food.
Konferenci pořádal Pražský inovační institut se záštitou Ministerstva pro životní prostředí a pražské radní Jany Komrskové.
