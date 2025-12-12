https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/potravinari-novy-cil-eu-ke-snizeni-mnozstvi-potravinoveho-odpadu-je-nesmyslny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Potravináři: Nový cíl EU ke snížení množství potravinového odpadu je nesmyslný

12.12.2025 00:40 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Cíl Evropské unie snížit do konce roku 2030 množství potravinového odpadu při výrobě a zpracování potravin o deset procent považuje Potravinářská komora ČR za nesmyslný. Odpadu už teď mnoho potravinářů produkuje omezené množství a není mnoho prostoru pro jeho další snížení, řekl ČTK mluvčí komory Marek Zemánek. Odpad podle něj podniky omezují hlavně z ekonomických důvodů. Ze zbytků často vyrábí krmivo pro zvířata nebo je využívají jako energii, řekl Zemánek.
 
"Stanovení plošných cílů bez jasné představy o reálném potenciálu snížení je podle komory spíše deklaratorní než praktické. Skutečný prostor pro omezení plýtvání se totiž nachází zejména v domácnostech a gastronomii, nikoli u výrobců," uvedl Zemánek.

Evropská unie také požaduje, aby do konce roku 2030 celkové množství odpadu, které se vyprodukuje v maloobchodě, restauracích, dalších stravovacích službách a domácnostech, kleslo na jednoho obyvatele o 30 procent. Srovnávací základnou má být stejně jako v případě výrobců a zpracovatelů potravin průměr vyprodukovaného množství potravinového odpadu mezi lety 2021 a 2023. Členské státy mají podle EU zavést vlastní opatření, díky kterým cíle naplní.

Podle EU mají začít platit také nová pravidla pro výrobce textilu, kteří budou muset hradit náklady na sběr textilních výrobků, jejich třídění a recyklaci.

V EU se každoročně vyprodukuje zhruba 60 milionů tun potravinové odpadu, což odpovídá 132 kilogramům na osobu, a 12,6 milionu tun textilního opadu.

