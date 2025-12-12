Potravináři: Nový cíl EU ke snížení množství potravinového odpadu je nesmyslný
Evropská unie také požaduje, aby do konce roku 2030 celkové množství odpadu, které se vyprodukuje v maloobchodě, restauracích, dalších stravovacích službách a domácnostech, kleslo na jednoho obyvatele o 30 procent. Srovnávací základnou má být stejně jako v případě výrobců a zpracovatelů potravin průměr vyprodukovaného množství potravinového odpadu mezi lety 2021 a 2023. Členské státy mají podle EU zavést vlastní opatření, díky kterým cíle naplní.
Podle EU mají začít platit také nová pravidla pro výrobce textilu, kteří budou muset hradit náklady na sběr textilních výrobků, jejich třídění a recyklaci.
V EU se každoročně vyprodukuje zhruba 60 milionů tun potravinové odpadu, což odpovídá 132 kilogramům na osobu, a 12,6 milionu tun textilního opadu.
