Jak si užít hojnost a nevyhazovat jídlo ani po svátcích a oslavách na konci roku
Nejčastěji končí v koši pečivo a ovoce
Data z projektu Prague Food Waste, realizovaného organizací Zachraň jídlo ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a výzkumnými organizacemi INESAN a GREEN Solution, ukazují, že i během roku patří mezi nejčastěji vyhazované potraviny pečivo, ovoce a zelenina. Právě o svátcích se k nim přidávají hotová jídla, saláty a cukroví.
„Každý obyvatel Prahy vyhodí ročně v průměru 26 kilogramů potravin. To odpovídá zhruba 50–60 plnohodnotným porcím jídla, tedy téměř dvěma měsícům obědů. O Vánocích a na Silvestra se toto číslo ještě zvyšuje – nejen kvůli větším nákupům, ale i kvůli špatnému skladování a přípravě zbytečně velkých porcí,“ říká Michaela Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo.
Malé změny, velký dopad
Výzkumy ukazují, že i drobné změny v chování domácností mohou vést k výraznému snížení potravinového odpadu. Vánoce a Silvestr jsou ideální příležitostí, jak si tyto návyky uvědomit a přenést je do celého roku.
„Nejde o to připravit se o radost ze svátečních dnů. Jde o to, aby jídlo, které koupíme a s péčí připravíme, skutečně splnilo svůj účel - bylo snězeno,“ uzavírá Michaela Číhalíková.
Místo předsevzetí „méně jíst“ může být předsevzetím pro novoý rok méně vyhazovat.
Exotika, která si zaslouží péči
Exotické ovoce patří mezi oblíbené vánoční dobroty – dopřáváme si mango, ananas nebo avokádo jako něco extra. Jenže právě proto, že je neznáme tak dobře, často nevíme, jak je správně skladovat. Výsledek? Ovoce ztratí chuť, změní barvu nebo ztvrdne, a my ho pak s pocitem zklamání vyhazujeme.
Přitom stačí znát pár základních pravidel: exotickému ovoci obecně nesvědčí velký chlad, proto ho nechávejte v pokojové teplotě (ananas, banány, mango, avokádo nebo kiwi).
Citrusy vydrží déle v lednici, pokud jsou už hodně zralé, nezralé můžou zůstat v pokojové teplotě. Naříznuté ovoce a ovocné saláty vydrží déle v teplotě blízko nuly, je ale nutné je rychle zkonzumovat.
Silvestrovské a novoroční hodování
Mezi svátky a na Silvestra lidé často znovu nakupují „pro jistotu“ chlebíčky, saláty, pečivo, ovoce... Část jídla se pak nestihne sníst, i když by se ještě dalo zachránit.
„Řada potravin se dá bez problémů zamrazit, jiné je možné darovat nebo sdílet v rámci komunit. Důležité je nebát se přemýšlet jinak než automaticky – že vše, co zbyde, patří do koše,“ doplňuje Číhalíková.
Co by se dalo zachránit právě teď?
Pečivo
Čerstvé i starší pečivo lze zamrazit, usušit na strouhanku nebo proměnit v krutony či topinky. Přiznejme si, že ho často vyhazujeme jen proto, že už není čerstvé jako první den.
Ovoce
Přezrálé ovoce je ideální do smoothie, kompotů, koláčů nebo na pyré. Často končí v koši jen kvůli skvrnám nebo měkčí slupce.
Hotová jídla
Většinu teplých jídel (polévky, omáčky, maso, přílohy) lze bez problémů zamrazit a využít později. Výjimkou jsou majonézové saláty, ty do mrazáku nepatří.
Organizace Zachraň jídlo shrnula praktické tipy, jak snížit plýtvání během svátků na konci roku na svém webu. Patří mezi ně:
-
• plánování nákupů a porcí,
• správné skladování potravin,
• oddělování surovin, které zkracují trvanlivost,
• zamrazování hotových jídel (kromě majonézových salátů),
• sdílení přebytků s okolím.
