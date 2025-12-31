https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-si-uzit-hojnost-a-nevyhazovat-jidlo-ani-po-svatcich-a-oslavach-na-konci-roku
Jak si užít hojnost a nevyhazovat jídlo ani po svátcích a oslavách na konci roku

31.12.2025 18:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | Veronika Laštovičková
Zdroj | Depositphotos
Sváteční stůl je symbolem hojnosti, sdílení s rodinou nebo přáteli. Jenže právě období mezi Štědrým dnem a Silvestrem patří k těm, kdy v českých domácnostech končí v koši nejvíce jídla. Nejde přitom jen o vánoční svátky samotné, ale i o následné dny plné návštěv a silvestrovských oslav.
 
Podle údajů Českého statistického úřadu lidé před Vánoci nakupují výrazně více potravin než v běžném roce – a s rostoucím objemem nákupů roste i riziko plýtvání. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že domácnosti v tomto období častěji vyhazují potraviny, které se rychle kazí, nebo ty, na které už nedošlo, protože nakupovali stylem “co kdyby se to hodilo?”

Nejčastěji končí v koši pečivo a ovoce

Data z projektu Prague Food Waste, realizovaného organizací Zachraň jídlo ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a výzkumnými organizacemi INESAN a GREEN Solution, ukazují, že i během roku patří mezi nejčastěji vyhazované potraviny pečivo, ovoce a zelenina. Právě o svátcích se k nim přidávají hotová jídla, saláty a cukroví.

„Každý obyvatel Prahy vyhodí ročně v průměru 26 kilogramů potravin. To odpovídá zhruba 50–60 plnohodnotným porcím jídla, tedy téměř dvěma měsícům obědů. O Vánocích a na Silvestra se toto číslo ještě zvyšuje – nejen kvůli větším nákupům, ale i kvůli špatnému skladování a přípravě zbytečně velkých porcí,“ říká Michaela Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo.

Malé změny, velký dopad

Výzkumy ukazují, že i drobné změny v chování domácností mohou vést k výraznému snížení potravinového odpadu. Vánoce a Silvestr jsou ideální příležitostí, jak si tyto návyky uvědomit a přenést je do celého roku.

„Nejde o to připravit se o radost ze svátečních dnů. Jde o to, aby jídlo, které koupíme a s péčí připravíme, skutečně splnilo svůj účel - bylo snězeno,“ uzavírá Michaela Číhalíková.

Místo předsevzetí „méně jíst“ může být předsevzetím pro novoý rok méně vyhazovat.

Exotika, která si zaslouží péči

Exotické ovoce patří mezi oblíbené vánoční dobroty – dopřáváme si mango, ananas nebo avokádo jako něco extra. Jenže právě proto, že je neznáme tak dobře, často nevíme, jak je správně skladovat. Výsledek? Ovoce ztratí chuť, změní barvu nebo ztvrdne, a my ho pak s pocitem zklamání vyhazujeme.

Přitom stačí znát pár základních pravidel: exotickému ovoci obecně nesvědčí velký chlad, proto ho nechávejte v pokojové teplotě (ananas, banány, mango, avokádo nebo kiwi).

Citrusy vydrží déle v lednici, pokud jsou už hodně zralé, nezralé můžou zůstat v pokojové teplotě. Naříznuté ovoce a ovocné saláty vydrží déle v teplotě blízko nuly, je ale nutné je rychle zkonzumovat.

Silvestrovské a novoroční hodování

Mezi svátky a na Silvestra lidé často znovu nakupují „pro jistotu“ chlebíčky, saláty, pečivo, ovoce... Část jídla se pak nestihne sníst, i když by se ještě dalo zachránit.

„Řada potravin se dá bez problémů zamrazit, jiné je možné darovat nebo sdílet v rámci komunit. Důležité je nebát se přemýšlet jinak než automaticky – že vše, co zbyde, patří do koše,“ doplňuje Číhalíková.

Co by se dalo zachránit právě teď?

Pečivo
Čerstvé i starší pečivo lze zamrazit, usušit na strouhanku nebo proměnit v krutony či topinky. Přiznejme si, že ho často vyhazujeme jen proto, že už není čerstvé jako první den.

Ovoce
Přezrálé ovoce je ideální do smoothie, kompotů, koláčů nebo na pyré. Často končí v koši jen kvůli skvrnám nebo měkčí slupce.

Hotová jídla
Většinu teplých jídel (polévky, omáčky, maso, přílohy) lze bez problémů zamrazit a využít později. Výjimkou jsou majonézové saláty, ty do mrazáku nepatří.

Organizace Zachraň jídlo shrnula praktické tipy, jak snížit plýtvání během svátků na konci roku na svém webu. Patří mezi ně:

    • plánování nákupů a porcí,
    • správné skladování potravin,
    • oddělování surovin, které zkracují trvanlivost,
    • zamrazování hotových jídel (kromě majonézových salátů),
    • sdílení přebytků s okolím.

foto - Laštovičková Veronika
Veronika Laštovičková
Autorka je PR manažerkou organizace Zachraň jídlo
