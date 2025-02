Záměr na tři větrníky na Žďársku žádají dál prověřovat obce i ochránci přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Možné dopady tří větrných elektráren plánovaných u Sazomína na Žďársku budou úřady dál posuzovat, protože se podle nich nedá vyloučit významný vliv větrníků na okolí. Vyplývá to ze záměrů zjišťovacího řízení v informačním systému EIA . Obyvatelé Sazomína jednání o stavbě větrníků v místním referendu předloni podpořili, námitky proti němu ale mají obce v širším okolí, i kvůli možnému dopadu na vzhled krajiny. Další prověřování záměru žádají například i ochránci přírody, kraj, hygienici a myslivci.Záměr oznámila firma S&M Develop z Brna krajskému odboru životního prostředí loni v listopadu. Uvedla, že by v lokalitě Zemanova kopce u Sazomína chtěla vybudovat větrné elektrárny, z nichž každá bude mít výkon maximálně 4,1 až 4,3 megawattu (MW). Navržená výška elektrárny včetně listu je 180 metrů. Obec s 260 obyvateli by za větrné elektrárny dostávala finanční příspěvek.

Správa CHKO Žďárské vrchy ve vyjádření k záměru například požaduje prověřit možná rizika větrníků pro ptáky, s ohledem na jejich hnízdiště v okolí a migrační trasy, a také na netopýry. Upozorňuje rovněž na to, že větrníky by měly stát asi kilometr od hranice zvláště chráněného území. Krajská hygienická stanice chce podrobnější prověrku i kvůli možnému dopadu hluku.

Žďárský stavební odbor upozornil na to, že by větrníky měly být devět kilometrů od Zelené hory, památky UNESCO. "Vysoké objekty větrných elektráren naruší krajinný ráz území a stejně tak ovlivní jedinečné působení vertikál kostelních věží v širším okolí," uvedl úřad mimo jiné.

Připomínky k záměru daly obce vzdálené několik kilometrů od Sazomína. Také chtějí podrobnější posouzení dopadu větrníků na okolí, zejména na krajinný ráz, některé přímo uvedly, že se stavbou větrníků nesouhlasí.

Zástupci Březí nad Oslavou ve vyjádření mimo jiné napsali, že některé obce záměrně umisťují podobné stavby tak, aby jimi nebyli dotčení jejich obyvatelé. "Bohužel tímto postupem dochází k neúměrnému zatížení sousedních obcí, které jsou výstavbou výrazně zasaženy. Tento případ je typickým příkladem takového přístupu," uvedli. Obec Kotlasy uvedla ve sdělení krajskému úřadu i to, že stavba větrníků kromě dopadů na flóru a faunu znehodnotí nemovitosti v okolí. Z Vatína poslal nesouhlasné stanovisko k větrníkům kromě samosprávy myslivecký spolek.

Podrobnější posouzení dopadů záměru na stavbu větrníků u Sazomína žádá rovněž spolek Zachraňme krajinu Pooslaví. Několik vyjádření bylo i od veřejnosti.

Na Vysočině je teď sedm větrných elektráren, poslední investoři vybudovali v roce 2009 u Věžnic na Havlíčkobrodsku. Investoři teď o jejích stavbě jednají na řadě míst, obcím za to nabízejí finanční příspěvky. Smrčná na Jihlavsku bude tento měsíc zjišťovat názor obyvatel na větrníky v anketě.

reklama