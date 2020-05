Zatraceně jednoduché řešení, které stojí za zkoušku. Hmyz, ptáky i vodu do krajiny vrátí tůně

pavel peregrin 6.5.2020 07:33 Reaguje na Miroslav Vinkler

No pane Vinklere, ale řekněte mi upřímně, proč by to zrovna zemědělci měli dělat. Za prvé, nejsou majiteli toků a tůně se většinou dělají na tocích. Za druhé, prioritní činností zemědělců všude na světě je zajistit obživu pro obyvatelstvo a nikoliv budovat podobná díla. Aby nedošlo k mýlce- nejsem proti obnově či budování podobných zařízení, ale vždy jen tam, kde je to přirozeně možné a bohužel, zaplatit to musí stát či spolky, které o to mají zájem. A o vyvlastnění půdy raději ani nemluvte, dost se divím, že zrovna vy přicházíte s takovým nápadem.

Odpovědět