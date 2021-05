Zázemí u jezera Milada u Ústí se rozšíří o odpočívadla i singltraily

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rekreanti u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem se v letošní sezoně dočkají většího zázemí. Vznikne deset nových odpočívadel rozprostřených po celém území, autonomní dobíjecí stanoviště pro elektrokola a na jihovýchodních svazích se začnou budovat speciálně upravené stezky pro jízdu na horském kole, takzvané singltraily. ČTK to řekla mluvčí Palivového kombinátu Ústí (PKÚ), který areál spravuje.

Dva nové cykloboxy jsou na hlavní pláži a nedaleko pláže Trmice. Celkem tak návštěvníkům jezera, které vzniklo zatopením dolu, budou sloužit čtyři cykloboxy s kapacitou až 24 kol. Lepší bude přístup do vody mimo hlavní pláže díky molům pro plavce po obvodu jezera. Z nich lze pohodlně překonat vlnolamy.

V plánu je úprava všech pláží, dosypávat se bude jemný kačírek a písek. "S ohledem na námi ostře sledovanou problematiku čistoty vody však není možné písek umístit do vody a jejího nejbližšího okolí," uvedla Volfová. Dno jezera je kamenité, voda je průzračná, bez bakterií bývá i v horkých letních dnech. "Pracujeme také na zlepšení odpadového managementu v území a provozovatelé služeb mají smluvní povinnost snížit množství jednorázových obalů a nahradit ho použitím obalů vratných," řekla mluvčí.

Milada je oblíbeným cílem procházek Ústečanů, roste počet návštěvníků odjinud. Parkoviště u obou hlavních plážích bývají zvláště při hezkém počasí plná. "V letošním roce bude zahájena projektová příprava parkovišť na všech hlavních přístupech k jezeru. Do realizace parkovišť budou, ve spolupráci s majiteli pozemků, koordinovány a realizovány dočasné úpravy a rozšíření stávajících ploch," řekla Volfová.

Plánovaná nová autobusová linka, která pojede od divadla v centru Ústí k zastávce nad hlavní pláží a dále na zastávku u Trmické pláže bude jezdit o víkendech a ve svátek každou hodinu. Během prázdnin bude jezdit v tomto režimu každý den.

V současnosti vrcholí krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž. Její účastníci, kteří postoupili do druhého kola, mají své návrhy odevzdat do konce dubna. Během května je posoudí odborná porota a výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v muzeu 29. června, kdy bude také zahájena výstava k soutěži. "Soutěž je anonymní a do vyhlášení výsledků nevíme, které návrhy jednotlivé ateliéry předkládají. Organizaci celé soutěže zajišťuje odborná společnost vybraná ve výběrovém řízení. Soutěž je mezinárodní, bude tedy velmi zajímavé získat pohled na rozvoj tak rozsáhlého území i očima zahraničních účastníků," dodala Volfová.

