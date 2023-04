Zboží z Ukrajiny by se podle českého ministerstva mělo prioritně vyvážet mimo EU

pavel peregrin 6.4.2023 05:24

To obilí z Ukrajiny mělo směrovat do Afriky a Asie, pokud se nepletu, taková byla dohoda. Zřejmě se usoudilo, že záruka platby odsud bývá nejistá, nebo rovnou se s tím od začátku nepočítalo, těžko bez znalosti věci soudit.Ať tak nebo tak, na výsledku to nic nemění.

A teď si trochu kopnu do vlastních řad- hodně zemědělců je nenažraných a tak když jim 7 tisíc a víc ze sklizně bylo málo a čekali na mnohem vyšší cenu, může se stát, že nyní budou rádi za prodej pčenice pod pět tisíc, což je nynější cena. Včetně těch plných skladů.

Bohužel taková je nátura mnohých sedláků, hladovost a nenažranost a netýká se to zdaleka jen obilí, to samé se děje i s jinými komoditami. Každý chceme prodat za dobrou cenu, kterou si SAMOZŘEJMĚ NEURČUJEME, TA JE NABÍZENA, nicméně pokud ta nabízená cena převýší alespoň trochu slušně náklady, vždy je dobré prodat a hladově nečekat na ještě vyšší.

Odpovědět