Čeští ochránci přírody pomohou ukrajinským kolegům s úpravou legislativy podle EU

Foto | Bohumil Fišer / AOPK ČR

Čeští ochránci přírody pomohou ukrajinským kolegům s úpravami jejich legislativy, aby v oblasti ochrany přírody odpovídala EU. Projekt Ochrana přírodního dědictví pro život na Ukrajině připraví podmínky pro ochranná opatření, která musí cenné přírodní a ptačí lokality na Ukrajině splnit, aby byly zařazené do evropské sítě Natura 2000. Týdenní studijní cestu absolvuje přes 20 ukrajinských ochránců přírody v CHKO Brdy, Křivoklátsko a České středohoří, řekla ČTK Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která projekt koordinuje."Máme dva roky na to, abychom připravili jakousi kuchařku, podle které by kolegové na Ukrajině měli postupovat. Máme zkušenost s podobnými projekty v Arménii a Gruzii, a proto víme, že je potřeba především investovat energii a čas do místních odborníků," uvedl Tomáš Růžička z AOPK. Podle něj bude hlavně na nich, jak skloubí svoje znalosti a zkušenosti s doporučeními českých odborníků. "A pak bude také samozřejmě záležet na tom, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet," dodal.

Podle šéfa CHKO Brdy Bohumila Fišera z AOPK je pro zahájení procesu změn ukrajinských zákonů a navazujících předpisů hodně důležitá praxe. "Ukrajinské kolegy zajímalo, jak v Chráněné krajinné oblasti Brdy spolupracujeme s armádou. Pro specifické prostředí, jakým jsou například v Brdech dopadové plochy, je působení těžké techniky vítanou pomocí, která udržuje zdejší cenná vřesoviště," uvedl.

CHKO Brdy, bývalý vojenský prostor, byla zpřístupněna veřejnosti v lednu 2016, v části Brd stále armáda působí. Ukrajinští kolegové se také v Domu přírody Brd na Třech Trubkách u Strašic seznámili s tím, jakou formou se krásy brdské přírody prezentují návštěvníkům.

Týdenní studijní cesty se účastní experti ukrajinského ministerstva životního prostředí, správ národních parků a nevládních organizací. Pojekt Ochrana přírodního dědictví pro život na Ukrajině je hrazený z evropského programu LIFE a z desetiny Ministerstvem životního prostředí ČR. V přepočtu na něj jde přes 27 milionů Kč. Mezi jeho výstupy bude publikace o chráněných územích Ukrajiny a vzdělávací modul pro budoucí pracovníky v ochraně přírody.

