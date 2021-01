Žďár nad Sázavou obnoví stezku u zámku i stromořadí 12 ulic

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pudelek (Marcin Szala) / Pudelek (Marcin Szala) / Wikimedia Commons Stezka s dřevěnými chodníky nad mokřady je u rybníka blízko Zelené hory asi deset let.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Žďárská radnice nechá tento rok obnovit stezku s dřevěnými chodníky u Konventského rybníka, která je kvůli špatnému stavu od června zavřená. Připravuje také zásahy do stromořadí ve 12 ulicích. Vysázeno v nich bude 384 stromů, což je asi o 150 víc, než jich bude kvůli špatnému stavu pokáceno. Na tyto dvě akce za víc než devět milionů korun má město slíbené dotace.

Stezka s dřevěnými chodníky nad mokřady je u rybníka blízko Zelené hory asi deset let. Stav okruhu měřícího 2,6 kilometru se zhoršoval, další škody tam způsobil červnový přívalový déšť. "Stezka byla postavená v dobrém úmyslu, ale ze špatného materiálu, který nevydržel tak dlouho, jak jsme předpokládali," řekla dnes místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO). Dodala, že smrkové dřevo použité při výstavbě stezky teď bude nahrazené trvanlivějšími dřevinami.

Zakázku dostala firma Green Project, práce má ukončit příští rok do října. Její cena 5,37 milionu korun bez daně je podle Řezníčkové asi o 700 000 korun vyšší, než radnice předpokládala. "Z těch všech věcí, co o firmě víme, předpokládáme, že ta stezka by měla být velmi kvalitní," uvedla.

V obnově zeleně bude žďárská radnice příští rok pokračovat po dvouleté přestávce. "V tomto případě se jedná o 12 ulic," řekl starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Od ledna do března v nich budou pracovníci kácet stromy, které jsou ve špatném zdravotním stavu nebo byly v minulosti poškozené nevhodnými zásahy. K zemi půjde okolo 250 dřevin. Během léta pak arboristé ošetří zbylé dřeviny a 384 jich vysázejí na podzim.

Podle starosty se podél těchto ulic budou sázet stromy, které se hodí do místních podmínek, jako jsou javory, lípy nebo duby. V tomto případě se soutěží podařilo městu cenu akce snížit z předpokládaných 5,3 milionu zhruba na čtyři miliony korun.

reklama