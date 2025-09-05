https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zdar-nad-sazavou-chce-letos-zahajit-dotovanou-obnovu-rybnika-velky-zdarsky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Žďár nad Sázavou chce letos zahájit dotovanou obnovu rybníka Velký Žďárský

5.9.2025 14:45 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (ČTK)
Město Žďár nad Sázavou pracuje na obnově rybníka Velký Žďárský. Bude vyčištěný od nánosů bahna a jeho okolí upravené tak, aby tam lidé mohli trávit volný čas. Na akci s předpokládanými náklady okolo 60 milionů korun má radnice slíbenou dotaci 54,7 milionu korun. Zahájení zadávacího řízení na dodavatelskou firmu schválila v létě městská rada. Vyplývá to z webu radnice.
 
Starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město) k zakázce uvedl, že by práce měly začít ke konci třetího čtvrtletí. "Z toho důvodu, že se rybníky odbahňují ideálně přes zimu," řekl. Celkově by stavební práce měly trvat asi 18 měsíců.

Čtyřhektarový rybník Velký Žďárský, jemuž se říká také Horní, je mezi Brněnskou a Novoměstskou ulicí. Od centra je vzdálený přibližně deset minut chůze. Hlavním účelem chystané investice je podle starosty zlepšení protipovodňové ochrany. Uvedl, že při loňských čtyřdenních intenzivních deštích se už rybník dostal na hranici své kapacity.

Podle předpokladu města bude do rybníka Velký Žďárský navíc postupně přitékat víc vody tak, jak budou přibývat areály v další části průmyslové zóny Jamská. Z tamního rybníka vodu potrubí převádí do Velkého Žďárského.

U rybníka Velký Ždárský stavbaři opraví hráz a jeho další objekty. Upravená pak bude i zeleň, přístup k vodě, přibudou altány a ptačí pozorovatelna. Původně město zvažovalo také vytvoření přívozu na ostrůvek v rybníku, od toho po dohodě s ochránci přírody upustilo. Podrobnosti jsou na webu města.

