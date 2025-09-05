Žďár nad Sázavou chce letos zahájit dotovanou obnovu rybníka Velký Žďárský
Čtyřhektarový rybník Velký Žďárský, jemuž se říká také Horní, je mezi Brněnskou a Novoměstskou ulicí. Od centra je vzdálený přibližně deset minut chůze. Hlavním účelem chystané investice je podle starosty zlepšení protipovodňové ochrany. Uvedl, že při loňských čtyřdenních intenzivních deštích se už rybník dostal na hranici své kapacity.
Podle předpokladu města bude do rybníka Velký Žďárský navíc postupně přitékat víc vody tak, jak budou přibývat areály v další části průmyslové zóny Jamská. Z tamního rybníka vodu potrubí převádí do Velkého Žďárského.
U rybníka Velký Ždárský stavbaři opraví hráz a jeho další objekty. Upravená pak bude i zeleň, přístup k vodě, přibudou altány a ptačí pozorovatelna. Původně město zvažovalo také vytvoření přívozu na ostrůvek v rybníku, od toho po dohodě s ochránci přírody upustilo. Podrobnosti jsou na webu města.
reklama