Zelené označení pro jádro a plyn v EP kritizovali socialisté, zelení i lidovci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Zástupci poslaneckých klubů socialistů a zelených, ale i někteří členové nejsilnější lidovecké frakce, v úterý vystoupili v Evropském parlamentu (EP) proti návrhu Evropské komise (EK) zahrnout jadernou energetiku a zemní plyn, byť dočasně a za jistých podmínek, na seznam takzvaných zelených investic. O tématu se mluvilo i na setkání lidovců s českým premiérem Petrem Fialou, uvedli na twitteru dva čeští europoslanci.

Odpolední rozprava na plénu europarlamentu potvrzovala předpovědi, že úprava unijní taxonomie by ve středu mohla narazit. Kritika od socialistů a zelených nebyla nijak překvapivá, proti zelené "nálepce" pro jádro a plyn nicméně vystoupili i první tři mluvčí z Evropské lidové strany (EPP). Proti námitce přijaté v červnu pověřenými výbory EP se naopak vyjádřili zástupci liberální frakce Obnova Evropy a konzervativní ECR.

Zařazení jádra a plynu mezi takzvané přechodové zdroje potřebné pro naplňování klimatických cílů navrhla v únoru EK s cílem přesvědčit investory, že se do nich vyplatí vložit peníze. I včera unijní exekutiva zdůrazňovala, že její taxonomie je jakýmsi vodítkem pro investory, nikoli nástrojem, který by nutil k investicím do určitých projektů. Zároveň komisařka Mairead McGuinnessová vyhlásila, že plyn za zelený zdroj energie nepovažuje.

Postup komise má podporu většiny členských zemí EU, Evropský parlament jej ale může zablokovat, když vznesenou námitku ve středu podpoří více než polovina všech jeho členů, tedy alespoň 353. Socialisté a zelení mají dohromady téměř 220 hlasů a proti úpravě taxonomie se staví i levicová frakce GUE/NGL se 39 členy, rozhodující tedy zřejmě bude, jak se rozdělí 177 lidoveckých hlasů.

Finská členka EPP Sirpa Pietikäinenová při plenární rozpravě vyjádřila nad návrhem EK zklamání a kritizovala podmínky stanovené pro jadernou energetiku. Podle těch by status zelených investic mohly získat nové bloky jaderných elektráren se stavebním povolením vydaným do roku 2045, dále úpravy existujících bloků povolené do roku 2040. Podle Pietikäinenové by tak mohly být klasifikovány jako zelené i "staromódní ruské jaderné reaktory".

Více europoslanců dávalo v debatě najevo, že komise při tvorbě nového "aktu v přenesené pravomoci" upřednostnila politiku před vědou ve snaze vyjít vstříc členským zemím. "Buď jste zelení, nebo nejste zelení," řekl místopředseda skupiny zelených Bas Eickhout, podle kterého pravidla unijní klasifikace s žádnou prostřední kategorií nepočítají.

Pokud při středečním hlasování, které je na programu těsně po poledni, europoslanci podpoří námitku schválenou dvojicí výborů, bude muset komise svůj návrh stáhnout nebo změnit. Těsně před hlasováním vystoupí s projevem na plénu český premiér Fiala, který představuje plány předsednictví v Radě EU a podle informací ČTK by také mohl podpořit schválení postoje EK k zelené taxonomii.

Předseda vlády do sídla EP ve Štrasburku dorazil v úterý krátce před pátou a následně vystoupil před členy skupiny ECR, do níž patří i jeho ODS, a také EPP. Podle lidovce Tomáše Zdechovského premiér vyzval poslance z nejpočetnější europarlamentní frakce, aby hlasovali proti námitce k jaderné a plynové energetice. Další česká europoslankyně Michaela Šojdrová na twitteru napsala, že lidovci s Fialou diskutovali mimo jiné o podpoře taxonomie.

Podle bruselského webu Politico je frakce EPP v této otázce rozdělená. V ranním newsletteru poznamenal, že odpor proti návrhu EK v parlamentu posílila válka na Ukrajině, v jejímž světle se další europoslanci stavějí proti zelenému označení pro plynové elektrárny.

