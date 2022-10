Zeman slíbil rychlou výměnu v čele ministerstva životního prostředí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Budova ministerstva životního prostředí v Praze.

Prezident Miloš Zeman přislíbil podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že i s ohledem na české předsednictví v Radě EU provede výměnu v čele ministerstva životního prostředí rychle. Rezignaci na funkci ve vládě oznámila ze zdravotních důvodů v pondělí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), podle lidovecké nominace ji má nahradit stranický místopředseda Petr Hladík. Jurečka dnes řekl, že by jejich funkční období měla navazovat. Premiér Petr Fiala (ODS) od Hladíka očekává ve vládě kompetenci a energii.

Hubáčková v pondělí řekla, že ji čeká operace a po ní čtyři až šest měsíců rekonvalescence, což mimo jiné omezí její schopnost cestovat. Považuje to za vážnou překážku zejména v době českého předsednictví EU. Hladík je předsedou komise pro životní prostředí KDU-ČSL, spolu s Hubáčkovou připravoval ekologickou část programu koalice Spolu a za agendu životního prostředí zodpovídal v Brně.

Jurečka dnes mluvil telefonicky se Zemanem a s ohledem na předsednictví ho požádal, aby se výměna uskutečnila co nejdříve. "Přislíbil, že se bude snažit, aby proces byl rychlý," uvedl Jurečka. Doufá v to, že v řádu dnů či v příštím týdnu se věc podaří dotáhnout. Zemana požádal také o to, aby na sebe funkční období ministrů navazovala, a nevzniklo tak období, kdy by musel v čele resortu zaskakovat jiný z ministrů. Na Hrad by mohla oficiálně rezignace Hubáčkové zamířit dnes. Podle mluvčí KDU-ČSL Lucie Ješátkové se tak ale může stát až v příštích dnech.

Fiala lituje toho, že Hubáčková musí skončit. "Vím od ní o té situaci a zdravotních důvodech," uvedl. Poděkoval jí za práci na ministerstvu i ve vládě, kam podle něj vnášela své životní zkušenosti, lidský a slušný postoj. Hladík je známý a vyprofilovaný politik, který se životním prostředím dlouhodobě zabývá, řekl Fiala. Nominace tak po politické i odborné stránce splňuje jeho kritéria. "Předpokládám, že vnese do vlády kompetenci a energii," uvedl.

