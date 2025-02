Země se v Římě dohodly na financování ochrany přírody a její rozmanitosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zástupci světových zemí se v noci na dnešek v Římě dohodli na financování ochrany přírody a její rozmanitosti. Píší to agentury AFP a Reuters. Na tyto aktivity chtějí vynakládat nejméně 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun). V italské metropoli se konala závěrečná část konference OSN o biodiverzitě COP16, která loni začala v Kolumbii. Státy se také dohodly na společném způsobu, jak ochranu biodiverzity vykazovat.O prostředcích se podle kolumbijského předsednictví vedla "intenzivní jednání" poté, co se na tomto bodě státy nedohodly při loňské schůzce v Kolumbii. Státy, které se přidaly k úmluvě o biologické rozmanitosti, mezi kterými je i Česká republika, se zavázaly vydávat na tuto ochranu alespoň 200 miliard dolarů ročně do roku 2030. Do roku 2025 by vyspělé státy měly za tímto účelem vyčlenit 20 miliard dolarů ročně pro chudší státy a nejpozději v roce 2030 by pak částka měla činit 30 miliard dolarů ročně.

"Dosáhli jsme zavedení prvního globálního plánu na financování zachování života na Zemi," uvedla kolumbijská ministryně životního prostředí Susana Muhamadová po dosažení shody. Podle agentury AFP však státy odložily rozhodnutí o tom, jak provést transfery z bohatších k chudším zemím. Africké státy by preferovaly zřízení nového fondu, zatímco bohatší státy se obávají "rozkouskování" klimatické pomoci.

V roce 2022 si světové státy stanovily 23 cílů, jejichž dosažení by mělo zastavit ničení přírody do roku 2030. Dohodly se, že chtějí omezit odlesňování, znečištění či zamezit příliš intenzivnímu využívání přírodních zdrojů. Jeden cíl určil, že by nejméně 30 procent moří a souše mělo být pod ochranou. "Strany se dohodly, jak vykazovat jejich postup na národní úrovni včetně používaných indikátorů," uvádí závěrečné prohlášení. Na příští konferenci COP17 v roce 2026 by pak země měly vyhodnotit, jak dosahují stanovených milníků.

První část COP16 se uskutečnila loni v listopadu v kolumbijském městě Cali. Tehdy se však zástupci států na financích nedohodli. Tento týden se proto jednání obnovila v Římě.

