Zemědělci na severu Čech věří, že mráz a sníh pomohl s hraboši

Pěstitelé nyní podávají žádosti o náhradu újmy za ztížené hospodaření. Nárok mají jen ti, kteří hospodaří na plochách, kde se vyskytuje sova a sýček, tedy na místech, kde nemohli zemědělci použít přípravky na likvidaci hrabošů.

Severočeští zemědělci věří, že mráz a sníh pomohly zlikvidovat hraboše. Skutečný stav na polích uvidí pěstitelé až na jaře. ČTK to řekl předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Díky dostatku sněhu se vláha dostala do půdy, která trpěla dlouholetým suchem. Právě dlouhodobé sucho a přemnožení hraboši stáli za podprůměrnými výnosy obilovin v loňském roce.

"Zima byla po dlouhé době dobrá, teploty v některých místech klesly na minus 18 stupňů Celsia, sníh pokryl zem. Mráz a to, že se voda vsakuje, by mohlo přispět k úbytku hlodavců. Ale na hodnocení je ještě brzo, uvidíme na jaře," uvedl Brožka.

Výnosy obilovin byly loni v Ústeckém kraji nejnižší v republice. Vedle hlodavců přičetli pěstitelé ztráty také suchu. Ke konci roku chyběl v regionu po sedmi letech sucha roční objem srážek. "Teď pokryl sníh prakticky všechny zemědělské plochy, což určitě pomůže," řekl Brožka.

Pěstitelé nyní podávají žádosti o náhradu újmy za ztížené hospodaření. Nárok mají jen ti, kteří hospodaří na plochách, kde se vyskytuje sova a sýček, tedy na místech, kde nemohli zemědělci použít přípravky na likvidaci hrabošů. "Jsou to jen vyjmenované katastry, ostatní mají smůlu. Navíc žádosti jsou složité na dokladování všech dokumentů," uvedl Brožka. "Pokud se to někomu podaří a podporu získá, což budeme vědět tak v květnu, určitě mu to trn z paty nevytrhne," poznamenal.

Kvůli přemnoženým hrabošům se diskutovalo o změně plodin na polích. Nakonec ale stejně jako v předchozích letech je zhruba na 60 procentech ozimá pšenice. "Je to plodina, která je ekonomicky nejvýhodnější. Hraboš se ukázal na všech porostech. Jak se sklidilo obilí, přelezl do řepky a pak do kukuřice. U vojtěšky to bylo snad ještě horší, takže není moc z čeho vybírat," uvedl Brožka.

Diskutovalo se také o obnově chovů. Živočišná výroba ze severu Čech v 90. letech minulého století téměř zmizela a bez pomoci státu se k ní zřejmě hospodáři nevrátí. Pro práci v chovech chybí pracovní síla a v regionu už nejsou ani budovy k ustájení či pastvy.

Zemědělci na severu Čech chovali ke konci roku 2020 podle regionální pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ) 40.124 kusů skotu, v porovnání s rokem 2019 stavy poklesly o 1298 kusů. Stavy skotu v kraji byly v mezikrajovém srovnání druhé nejnižší (po Karlovarském kraji).

V kraji loni mírně klesly také celkové stavy prasat, zatímco za celou Českou republiku v roce 2020 stavy vzrostly. V kraji zemědělci ke konci loňského roku chovali 109.243 prasat, na celkových stavech prasat v České republice (1,5 milionu kusů) se kraj podílel 7,1 procenta.

