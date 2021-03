Zemědělci znovu kritizují dohodu EU s Latinskou Amerikou

Břetislav Machaček 11.3.2021 08:55

Tomu říká trh bez hranic a pravidel, kde je hlavním parametrem zisk.

Tady jde ale nejenom o zisk, ale i ideologii (zelenou) jak chránit

vlastní životní prostředí na úkor cizích zemí, ale nakonec je to i

proti vlastnímu životnímu prostředí. Je to nedomyšlená ideologie

upnout se na utopický sen a jít za ním přes mrtvoly. Šikovně pak taky zmanipulovat veřejnost a zisky se sypou do správných kapes. Firmy,

jako automobilky získají nové trhy a obchodníci levnější potraviny,

kde bude rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní větší a tím větší zisk,

než u tuzemské produkce. Nic víc a nic míň v tom není, ale někteří ekologisti budou nadšení z půdy ležící ladem a nebo z nouze oseté

biopalivy a biomasou. Splní se jim vlhký sen o přiblížení k uhlíkové neutralitě na našem pískovišti. Že se tím páchá zločin vůči krajině, zemědělcům a i celé Zemi, je jim jedno. Splní se závazek o uhlíkové neutralitě a důkaz o správnosti jejich politiky. To není o prozření realistů, ale měli by prozřít i aktivisté blábolící neustále o CO2,

dokud není ještě pozdě. S příchodem kovidu se každý zamýšlel nad

potravinovou soběstačností, ale po předčasném úspěchu s vakcinací už

zase otrnulo a globalizace má zase zelenou. Ten kovid by měl zmutovat

na likvidaci podobných mozků, které toto stále propagují a doposud se

nepoučily. Bohužel on rozdíly dělá mezi těmi, kteří se mohou očkovat

a izolovat a těmi, co se očkování dočkají za rok, ale denně musí do

rachoty a mezi jiné podobně znevýhodněné lidi. Ti nahoře už vyhráli

a je jim osud spodiny ve všem lautr putna. Oni budou jíst EKO BIO

potraviny a nám dovezou šunty pro jejich větší zisky a my je ještě

pochválíme za krapet nižší ceny. Takto se správně ovládá hloupá lůza,

která věří na tuto jedinou správnou cestu.

Odpovědět