Zemědělská bioplynová stanice v Herálci má vyrábět plyn pro jihlavské autobusy

Michal Ukropec 2.5.2023 12:43

Joo. Kde jsou ty časy, kdy místní vrchnost zavedla do Čech pěstování brambor. Nyní je to samá kukuřice do bioplynky. Vše v okolí zničeno. Ještě že rybník Kameničák je chráněn. Mřenky, mihule a spol. je už dávno v háji, ale rosnička je tam pořád. I zámek je tam tak drahý, že si tam nemohl dovolit svatbu ani Standa Tecl.

