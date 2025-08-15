https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zena-v-nemecku-rusila-dronem-capy-ted-kvuli-tomu-celi-vysetrovani
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Žena v Německu rušila dronem čápy, teď kvůli tomu čelí vyšetřování

15.8.2025 17:31 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Bernard Dupont / Flickr.com
V blízkosti německého města Lüneburg jedna žena úmyslně dronem rušila chráněné čápy v jejich hnízdě. Teď kvůli podezření z porušení zákona o ochraně přírody čelí vyšetřování, informovala agentura DPA. Žena podle policie čápy rušila pomocí bezpilotního letounu na přelomu května a června.
 
První výslechy ukázaly, že místní obyvatelé ženu vyzývali, aby čápy nechala na pokoji. Její dron ale nakonec spadl přímo do hnízda, odkud ho teprve na začátku tohoto týdne odstranili pracovníci úřadu pro ochranu přírody. Vyšetřovatelé nyní mimo jiné zjišťují, zda stroj neznemožnil rozmnožování ptáků.

Lüneburg leží ve spolkové zemi Dolní Sasko přibližně 50 kilometrů jihovýchodně od Hamburku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rekordní sezóna u dudků chocholatých Foto: Zoo Brno Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat Sokoli ve výrobních areálech ORLEN Unipetrol Foto: ORLEN Unipetrol Ptáčata opustila areály Orlen Unipetrol v ČR. Vylíhlo se rekordních 12 sokolů Sýček na berličce čekající na kořist. Foto: Jiří Hornek ČSO Také letos ornitologové okroužkovali přes 70 mláďat sýčka obecného

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 68

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé

Diskuse: 2

V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist