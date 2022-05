Zimbabwe usiluje o povolení k prodeji zabavené slonoviny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Podle Reuters má Zimbabwe v přísně střežených halách v Harare 130 000 tun slonoviny a 67 tun nosorožčích rohů. Vláda žádá Evropskou unii a další země o povolení k odprodeji. Ilustrační foto

Zimbabwská vláda chce získat povolení k prodeji zabavené slonoviny, za niž by mohla získat 600 milionů dolarů (14 miliard korun). Použila by je na ochranu rychle rostoucích sloních stád. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) obchodování se slonovinou zakazuje od roku 1989.

V Zimbabwe nyní žije na 100 000 slonů, tedy dvojnásobek kapacity tamních parků. Jejich stavy se ročně zvyšují podle vlády o pět procent. V sousední Botswaně je vůbec nejvyšší stav sloní populace - je tam 130 000 jedinců a na území obou těchto afrických států žije téměř polovina všech slonů.

Šéf zimbabwské správy pro volně žijící zvířata Fulton Mangwanya včera podle agentury Reuters ukázal diplomatům z Evropské unie sklady se slonovinou zabavenou pytlákům a kly uhynulých zvířat. Podle Reuters má Zimbabwe v přísně střežených halách v Harare 130 000 tun slonoviny a 67 tun nosorožčích rohů. Vláda žádá Evropskou unii a další země o povolení k odprodeji.

Ve skupině, která měla nyní možnost tyto zásoby zhlédnout, byli velvyslanci Nizozemska, Německa, Francie, Británie, Švýcarska, Kanady a USA.

V květnu se má v Zimbabwe konat akce, kterou Harare označuje jako "sloní summit". Budou na ní zástupci 14 afrických zemí, Číny a Japonska a jednat budou o řízení populace největších suchozemských zvířat.

"Potřebujeme pomoc, stáda se rozrůstají pětiprocentní rychlostí za rok," řekl Mangwanya. Podle něj je situace tak závažná, že nakonec vládě nezbude nic jiného než začít s odstřelem, což si nepřeje nikdo. Podle správy parků přemnožená stáda ničí stromy a ostatní porost nezbytný k životu i jiných druhů.

Potíže s velkými stády má i Botswana, která by také ráda prodala zásoby zabavené slonoviny. To ale mnoho afrických zemí neschvaluje. Například podle Keni má být zákaz prodeje zachován, aby to odrazovalo od jakéhokoli obchodování se slonovinou.

CITES v roce 2019 zakázala i prodej živých slonů odchycených v Zimbabwe a Botswaně, což uvítali ochránci přírody, ale nikoli správy přetížených národních parků.

Stále existuje nelegální obchodování se slonovinou, v jehož rámci mezinárodní svazy financují pytláky, kteří slony zabíjejí a odřezávají jim kly. Prodávají je do zemí, kde se slonovina zpracovává při výrobě šperků a ozdob.

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) loni uvedl, že slony stále více ohrožuje pytláctví a ztráta původního prostředí.

Zimbabwe a Botswana tvrdí, že bez možnosti odprodat zásoby slonoviny nemají vybavení pro boj proti pytlákům. Dosud využívaly příjmů z cestovního ruchu, které ale vlivem epidemie covidu-19 poklesly.

Zimbabwe se chce zavázat, že veškeré peníze získané z prodeje slonoviny použije na rozvoj parků a na pomoc komunitám, jež žijí v okolí a střetávají se se slony.

