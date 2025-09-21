https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zlinska-galerie-pripravila-vystavu-o-vztahu-cloveka-a-psa-v-soucasnem-umeni
Zlínská galerie připravila výstavu o vztahu člověka a psa v současném umění

21.9.2025 00:08 | ZLÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jeremy Duff / Flickr
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí kolektivní výstavu Němá tvář: Člověk a pes v současném českém výtvarném umění. Zaměřuje se na zobrazení vztahu mezi člověkem a psem prostřednictvím malby, plastiky, fotografie i videa. Výstava začne v úterý 23. září, potrvá do 18. ledna příštího roku. Její součástí bude i dvojice plastik v exteriéru Zlína. ČTK to sdělila mluvčí galerie Zuzana Bílá.
 
Expozice zachycuje vztah člověka ke psu v historickém kontextu od 18. století po konec 20. století. Hlavní pozornost je ale zaměřená na české umění po roce 2000 a klasická média, jako je malba, plastika, fotografie nebo video.

"Pes je nejstarším zvířecím společníkem člověka a v historii zastával a dosud zastává mnoho rolí. Od strážce majetku, bojovníka, lovce až po domácího mazlíčka. Není proto divu, že zobrazování psa je ve výtvarném umění takřka stejně staré jako lidstvo samo. Vyobrazení psa jako domácího mazlíčka se pak plně prosazuje v Evropě v 18. století. Běžné jsou tehdy rodinné portréty a také populární lovecké výjevy," uvedl kurátor výstavy Ivan Bergmann.

S nástupem moderního umění se pes přirozeně stává součástí portrétů i scén z každodenního života. "Postupně se objevuje akcent vícevrstevnatého pohledu na psa jako na živoucího vnímavého tvora, který je díky setrvalému sepětí s člověkem jakýmsi jeho vlastním zrcadlem,“ uvedl Bergmann. Výstava se nejvíce soustředí na pojetí psa jako společníka a plnohodnotného člena rodiny.

"Snažil jsem se vybrat zejména autory, kteří se tématu věnují dlouhodobě jako například Jaroslav Róna a Josef Bolf, nebo ve svém díle reflektují různé polohy vzájemného soužití člověka a psa jako Anna Neborová, Kryštof Strejc či Petr Nikl a Václav Jirásek tak, aby vznikl co nejkomplexnější pohled na danou problematiku," uvedl kurátor.

Svá díla v galerii představí Tomáš Císařovský, Sabina Knetlová, Vladimír Skrepl, Adam Štech či Jan Urant. "Celkem se na výstavě představí více než tři desítky umělců. Součástí výstavy je i dvojice plastik v exteriéru města Zlína – Vulpes Gott od Františka Skály a figurální dílo Pes, který tu nebyl vytvořené přímo pro výstavu v ateliéru Veroniky Psotkové," uvedla mluvčí.

Díla kromě autorů a soukromých sběratelů zapůjčily také Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Kurátorské komentované prohlídky budou v listopadu a prosinci.

