Zlínská zoo chystá výstavbu expozic pro želvy a malé savce damany

Zlínská zoologická zahrada chystá v letošním roce výstavbu nových expozic pro želvy a malé savce damany. Vzniknou na louce před pavilonem afrických kopytníků, která byla dosud využívána pro sympozia afrických řezbářů. Nová expozice by měla být dokončena již v letošní hlavní návštěvnické sezoně. Předpokládaná investice je deset milionů korun, sdělil ČTK ředitel zahrady Roman Horský.

Na podzim by na expozici měla podle plánů navázat výstavba průchozí voliéry pro supy a hadilovy. "Součástí voliéry bude i vzdělávací centrum, kde se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavých informací o chovu supů a úspěších zoo při jejich návratu do volné přírody. Centrum nabídne příjemné posezení, zajímavé průhledy do celé voliéry," uvedl ředitel.

Kromě afrických druhů supů budou voliéru obývat také hadilovi. "Ve zlínské zoo se poprvé objevili v roce 2002, v současné době má v kolekci tři chovné páry a dvě samice. První mládě se podařilo odchovat v roce 2011. Od té doby však zlínská zoo dosahuje pravidelné úspěchy a řadí se mezi dlouhodobě velmi úspěšné chovatele těchto nezaměnitelných afrických dravců. Bohužel i jejich počet ve volné přírodě stále klesá, odchovy v lidské péči jsou cenné," uvedla mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Zlínská zoo chce v letošním roce zahájit také tři větší projekty, stavbu chovného zařízení pro slony, Jaguar Treku i nové trasy pro vláček a pěší cesty pro návštěvníky. Projekty si vyžádají celkem 155 milionů korun. Projekty byly původně loni na jaře pozastaveny kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru.

