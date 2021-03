Zlínská zoo má peníze do konce dubna, zahrady žádají stát o pomoc

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Herbert Frank / Herbert Frank / Wikimedia Commons "Současný provoz zoo zajišťujeme z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv. Kombinace obou těchto zdrojů však vystačí jen do konce dubna," uvedl ředitel zoo.

Na zlínskou zoologickou zahradu negativně dopadají opatření spojená s pandemií koronaviru. Provoz zahrady stojí měsíčně sedm milionů korun, kvůli uzavření areálu však nemá zahrada žádné příjmy ze vstupného. Přes intenzivní podporu veřejnosti finanční ztráta denně narůstá o stovky tisíc korun, bez částečné podpory státu skutečně hrozí, že zoo bude muset přijmout krizová provozní opatření, sdělila mluvčí zlínské zahrady Romana Bujáčková.

"Obdobně jsou na tom i další zoologické zahrady v ČR, ve společném dopise proto požádaly premiéra Andreje Babiše (ANO) o jednání a řešení problému," uvedla mluvčí. "Ekonomická krize zasáhla všechny české zoo. Téměř půlroční jednání s několika ministerstvy i nedávný on-line rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) doposud nepřinesly žádné výsledky. Zoologické zahrady jsou stále vyloučeny z možnosti žádat stát o finanční kompenzace v důsledku uzavření areálů na základě protikoronavirových opatření," uvedla mluvčí.

"Nezastáváme názor, aby veškerou tíhu provozu zoo zajišťoval stát. Každá zoo se svým zřizovatelem hledá řešení stávající krize, pomáhá i veřejnost. Nicméně bez alespoň částečné pomoci státu není v silách zoologických zahrad provoz dále zvládnout," uvedl ředitel zlínské zahrady Roman Horský. Zřizovatelem zoo je město Zlín.

Pokud zůstanou brány zoo zavřené do konce března, ztráta na příjmech ze vstupného dosáhne sedm milionů korun, na konci dubna již 15 milionů. "Současný provoz zoo zajišťujeme z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv. Kombinace obou těchto zdrojů však vystačí jen do konce dubna," uvedl Horský. Zahrada své výdaje snížila na minimum, provoz však nemůže úplně zastavit. "Musíme se postarat o chovaná zvířata, platit za krmivo a energie, uhradit mzdy zaměstnancům," uvedl ředitel. Pokud by zahrada nedostala pomoc, bude muset například nahradit kvalitní krmivo méně kvalitním či snížit teplotu vytápění expozic a pavilonů. "Budeme muset bohužel propouštět i zaměstnance. Pokud by bezvýchodná situace pokračovala i po těchto krizových opatřeních, reálně hrozí snižování počtu chovaných zvířat, například přesunem do jiných evropských zoo, kde mají pandemii lépe zvládnutou a zoo se dočkaly pomoci od státu," uvedl Horský.

"Ministerstvo kultury výrazně podpořilo divadla, jejichž zřizovatelé jsou v naprosté většině obce. Nabízí se tak paralela, že ministerstvo životního prostředí dokáže stejným způsobem pomoct zoologickým zahradám," uvedl Horský.

