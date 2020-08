Zlínská zoo přilákala v červenci 150 000 návštěvníků Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zlínská zoologická zahrada přilákala v červenci téměř 150 000 návštěvníků. Jde o jednu z nejvyšších návštěvností ve více než sedmdesátileté historii zahrady, řekla ČTK mluvčí zahrady Romana Bujáčková. V posledních letech zavítalo do zahrady v červenci asi o 10 000 lidí méně. "I když nás tak velký zájem velmi těší, stále vzhledem k uzavření zoo v důsledku nemoci covid evidujeme za uplynulých téměř osm měsíců pokles o 120 000 návštěvníků ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Věříme, že lidé nám zachovají přízeň také ve zbývající části letošního roku a svojí návštěvou nás přijdou podpořit," uvedl ředitel zoo Roman Horský. Zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji, loni do ní přišlo rekordních téměř 683 000 lidí, o rok dříve to bylo 648 400 návštěvníků. Řadu let je po pražské zoo druhou nejnavštěvovanější zahradou v Česku. Letos zlínská zoo chtěla začít budovat expozici Jaguar Trek a v části Karibuni pokračovat ve výstavbě nového pavilonu pro slony. Kvůli pandemii koronaviru a jejím dopadům však byly projekty pozastaveny. "Další úsporná opatření, ke kterým jsme museli přistoupit na základě finanční ztráty ve výši deset milionů korun při uzavření zoo, nám nedovolila některé naše plány realizovat. I tak jsme však pro návštěvníky dokázali připravit řadu zajímavostí. K takovým bezpochyby patří průchozí expozice pelikánů australských nebo nová vyhlídka u pavilonu afrických kopytníků s možností krmení žiraf," uvedl Horský. Návštěvníci už mohou i k novému výběhu pro slony. Řadu lidí přilákalo letos o prázdninách i rožnovské Valašské muzeum v přírodě, které také patří k nejatraktivnějším turistickým destinacím ve Zlínském kraji, loni jej navštívilo 364 000 lidí. Letos do něj od začátku července do 16. srpna zavítalo téměř 118.000 lidí, což je jen o 5000 méně než za stejnou dobu loni. Muzeum přitom muselo kvůli omezením daným pandemií koronaviru zrušit velké červencové akce, na které tradičně chodí tisíce lidí. Hojně navštěvovaný byl letos například na začátku července Sklářský den, kdy přišlo přes 4300 lidí, o minulém víkendu skanzenem prošlo přes 7400 lidí. Ve všední dny je podle vedení muzea návštěvnost vyšší než loni, počet návštěvníků také od července postupně přes prázdniny roste. Ztráta z jarních měsíců, kdy muzeum muselo být zavřené, je však velká, k červnu činila devět až deset milionů korun. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

