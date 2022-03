Zlínská zoo spustila projekt na podporu zahrad na Ukrajině

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zlínská zoologická zahrada spustila projekt na podporu zahrad na Ukrajině. Lidé budou moci koupit krmení pro vybrané skupiny zvířat, sdělila ČTK mluvčí zlínské zahrady Romana Mikešová. Za peníze zlínská zoo nakoupí krmení a vybavení a předá pro doručení zoologickým zahradám na Ukrajinu.

Zájemci mohou vybírat z pěti druhů poukazů, jejich zakoupením přispějí na krmení pro slony, žirafy, opice, papoušky nebo šelmy. "Situace v ukrajinských zoologických zahradách je opravdu vážná, trpí zvířata i jejich chovatelé. Rozhodli jsme se podat další pomocnou ruku a kromě podpory finanční sbírky, která probíhá pod záštitou pražské zoo, přicházíme s vlastním projektem. Volně navazuje na oblíbený poukaz Mám zvíře na víkend, tentokrát však lidé podpoří nakrmení vybraných skupin zvířat v ukrajinských zoo," uvedla Mikešová.

Příspěvek na krmení se pohybuje od 200 korun do tisíce korun a souvisí s náklady na výživu zvířete nebo dané skupiny. Například tisíc korun zajistí krmení pro jednoho slona na pět dnů. "Všechny takto získané finanční prostředky poputují na speciální účet naší sbírky 4Nature. Nakoupíme za ně krmení, veterinární přípravky a další potřebné vybavení a zajistíme odvoz do polské Zoo Varšava. Nadace pro rozvoj varšavské zoo Panda organizuje pomoc ukrajinským chovatelským zařízením, přes Lvov zprostředkuje distribuci dál na Ukrajinu. Takto se podařilo dovézt i první pomoc až do Zoo Charkov," uvedla Mikešová.

Zlínská zahrada věří, že se nový projekt u veřejnosti setká s úspěchem. "Zoologické zahrady celého světa mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Bez společné mezinárodní spolupráce by žádná zoo nemohla plnohodnotně plnit své poslání. A právě v těchto nelehkých časech je vzájemná pomoc důležitější než kdy předtím. Věříme, že stejně jako vloni lidé pomohli zlínské zoo, podpoří letos i ty ukrajinské," uvedla Mikešová. Loňský projekt Mám zvíře na víkend pomohl zlínské zahradě v období epidemie koronaviru.

reklama