Zlínský kraj proplatí další škody způsobené vydrou a vlkem

Miroslav Vinkler 26.8.2020 13:36

No , mně vydra zlikvidovala hejno ryb cca 5000 Kč a mohl jsem si stěžovat leda na lampárnu. Nejsem podnikatel a ryby sloužily k doplnění uměle vybudovanému biotopu na soukromém pozemku.

V mém okolí tak splakalo nad výdělkem mnoho osob,které o ryby přišly stejným způsobem.

Obdobně bych mohl vykládat o jestřábech a slepicích.

Schází tady zákonná úprava, která by se postarala o běžné občany .

Ale to bych po našem státu chtěl moc, lepší je vyhodit stovky miliónů za nesmysly typu kanál DOL, expertní poradce a různé vyžírky nalepené na státní správu.

