Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích

14.5.2026 14:05 | ZLÍN (ČTK)
Zdroj | Pxhere
Zastupitelé Zlína nesouhlasí s vládním návrhem akcelerační zóny pro stavbu fotovoltaické elektrárny ve Zlíně-Malenovicích. Dnes schválili materiál, ve kterém nesouhlasí s vymezením oblasti a návrhem územního opatření pro tuto akcelerační zónu. Požadují také vynětí oblasti z návrhu změny územního rozvojového plánu.
 
"Nejsme proti zelené energetice, naprosto rozumíme tomu, že energetický mix je potřeba v České republice mít, ale problém máme s vyčleněním té zóny tak, jak byla vybrána, protože je v těsné blízkosti s obytnou zónou," řekl dnes ČTK primátor Jiří Korec (ANO).

Vládou navrhované zóny, které mají urychlit stavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Návrh připomínkuje také Zlínský kraj. Stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem pěti akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie. Budování solárních elektráren má v kraji usnadnit šest zón.

Odpůrci navržené zóny v Malenovicích poukázali dříve na nevhodné umístění ve svahu nad obcí, kde jsou nyní sady a pole. Vznikla také petice, kterou podepsalo téměř 2500 lidí. V Malenovcích žije asi 8000 lidí. "Je vidět, že máme v této otázce shodu napříč v zastupitelstvu. Není to o boji proti obnovitelným zdrojům, ale o vyhranění se proti navržené lokalitě," řekl dnes ČTK člen petičního výboru a radní města Zlína Jiří Robenek (nestr., zvolen na Piráty).

Město se snaží najít alternativní variantu. "Není to o tom, že bychom nechtěli podporovat zelenou energetiku, ale je to o tom, že chceme, aby co nejméně vadila občanům během jejich běžných každodenních povinností, záležitostí a také odpočinku," uvedl primátor.

Město poslalo připomínky Zlínskému kraji, který je odesílal za všechny obce v kraji. "Dneska jsme schválili, že budeme pokračovat dál v tom zdůvodňujícím materiálu, proč nesouhlasíme s umístěním v Malenovicích, a předpokládám, že ke konci května budeme mít podrobnější zprávu, podrobnější zdůvodnění, protože chceme být opravdu precizní. Jako doklad toho, že to není jenom názor rady nebo nějakého jednotlivce, tak proto dneska máme i usnesení zastupitelstva," uvedl Korec.

