Znalci tvrdí,že v laboratoři firmy Energoaqua obviněné z otravy Bečvy byly chyby

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pochybení v postupech laboratoře společnosti Energoaqua zjistili znalci chemické fakulty brněnského Vysokého učení technického (VUT) Tomáš Opravil a Renata Komendová. Uvedli to dnes u vsetínského okresního soudu, který se od ledna zabývá případem otravy řeky Bečvy z 20. září 2020. Energoaqua je společně s jejím ředitelem Oldřichem Havelkou obžalovaná v kauze otravy řeky, Havelka i zmocněnec podniku Vladimír Kurka vinu opakovaně odmítli. Podle obžaloby řeku otrávily kyanidy a šestimocný chrom.

V laboratoři společnosti Energoaqua nastala podle znalců pochybení. Uvedené postupy nevedly údajně ke správnému měření kyanidů. Například nebyly přidávány přesné objemy činidel, ale dávaly se jen "od oka". "Může to ovlivnit výsledek, poměry látek by měly být přesné," uvedla dnes u soudu Komendová.

Laboratoř podle ní například nedodržela časový limit potřebný pro vybarvení reakce. V laboratoři se také nedodržoval pracovní postup například při uchovávání vzorků, vyhodnocení vzorků se dělalo subjektivně jen pozorováním, nebyl dodržen postup při čištění odběrové nádoby, řekla znalkyně. Špinavá nádoba mohla být kontaminovaná. Znalci měli podle Komendové k dispozici policejní materiály, výslechy laborantek a technologa a videozáznamy s ukázkami laboratorní práce.

Advokát Jiří Obluk, který zastupuje firmu Energoaqua i Havelku, dnes novinářům řekl, že bez ohledu na nedostatky či problémy v laboratoři, které dnes zmínili svědci, to neznamená, že by z firmy mohly odejít odpadní vody s nadměrným obsahem kyanidu, které by mohly způsobit havárii. "Trváme na tom, že neodešly. Energoaqua ani úplně hypoteticky neměla v tom období v reaktorech takové množství kyanidu, které by vůbec mohlo otrávit řeku," uvedl Obluk.

Podle něj by se navíc v laboratoři zjistilo, kdyby byla koncentrace kyanidu vysoká. "Znalci z Jihočeské univerzity řekli, že koncentrace kyanidu musela být kolem 39 až 44 miligramů na litr, aby ve vodě uhynulo tolik ryb. A jestliže svědkyně dnes řekla, že i při těch chybách by toto bezesporu laboratoř zjistila, tak je to pro mě jasný důkaz, že to tam prostě být nemohlo," uvedl Obluk.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest. Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítají. Uvádějí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění, a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Blíže místu úhynu prvních ryb má výpust například valašskomeziříčská chemička Deza.

Hlavní líčení ve sledovaném případu by mělo pokračovat 31. srpna, kdy by měl vypovídat další znalec, budou se také provádět důkazy ze spisu.

reklama