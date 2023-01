Licence | Volné dílo (public domain) Foto | I.Sáček, senior / I.Sáček, senior / Wikimeda Commons

Zoo Brno má novou aplikaci pro nevidomé návštěvníky, kteří tak mají další možnost, jak si užít návštěvu Mniší hory. Má název Slyším Zoo Brno, nevidomí potřebují k jejímu použití jen mobilní telefon vybavený čtečkou obrazovky, informoval mluvčí zahrady Michal Vaňáč.

Nevidomým návštěvníkům je nově k dispozici speciální portál, který jim zpřístupní obsah dotykových vzdělávacích panelů a informačních popisků v pavilonech a areálu zoo. Vznikl ve spolupráci se střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity.

"Aby byl výsledek pro zrakově postižené návštěvníky Zoo Brno co nejpřínosnější, zapojili jsme do analýzy, konzultací a následného testování i specialisty a uživatele se zrakovým postižením, pro které je portál určen. Jen tak je možné dosáhnout tzv. reálné přístupnosti, tj. stavu, kdy rozhraní nebude jen splňovat formální požadavky na přístupnost, ale bude zohledňovat to, aby výsledek byl pro tuto skupinu uživatelů skutečně přístupný a použitelný," uvedl Radek Pavlíček, který na zpřístupnění portálu spolupracoval.

Používání portálu Slyším Zoo Brno není složité. Nevidomí návštěvníci zoo k jeho používání potřebují jen mobilní telefon vybavený čtečkou obrazovky. "Pak už stačí jen u příslušného vzdělávacího panelu naskenovat QR kód, který se nachází vždy v levém spodním rohu displeje. Následně je návštěvník přesměrován přímo na portál a může se seznámit se zvířaty i historií vybraného pavilonu. V aplikaci lze mezi jednotlivými pavilony libovolně procházet," uvedl Petr Polívka, koordinátor projektu za Zoo Brno. Doplnil, že aktuálně mohou nevidomí návštěvníci využít zpřístupnění v Tropickém království, Exotáriu, Kamčatské chalupě, Indiánské chýši a pavilonu primátů.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953, letos tak slaví 70 let od založení. Je na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová na 2200 zvířat 400 druhů.

