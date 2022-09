Zoo Brno má novou ředitelku Dungelovou, po 25 letech nahradila Hovorku

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | I.Sáček, senior / I.Sáček, senior / Wikimeda Commons

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brněnští radní dnes jmenovali ředitelkou Zoo Brno Radanu Dungelovou. Nahradila Martina Hovorku, který vedl zoo 25 let. Novinářům to řekli zástupci vedení města. Dungelová pracuje v brněnské zoo poslední čtyři roky na pozici vedoucí útvaru mezinárodní spolupráce.

Do konkurzu na ředitele se přihlásilo pět uchazečů, dva se nezúčastnili kvůli nesplnění požadavků. Účastníci představili svou koncepci rozvoje. Koncepce Dungelové podle primátorčina náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL) nejvíce oslovila. "Především z pohledu rozvoje tzv. welfare zvířat, tedy jejich životní pohody. K té se bude přihlížet i při rozhodování v oblasti chovu. Také se těším na větší zapojení návštěvníků do samotného chovu zvířat. Zaměstnanci se budou snažit lidem vysvětlit nebo ukázat, jak péče o zvířata vypadá a co znamená," uvedl Hladík.

Dungelová působí v zoo poslední čtyři roky jako vedoucí útvaru mezinárodní spolupráce. Účastnila se mezinárodních projektů a konferencí. V minulosti byla sedm let vedoucí rozvojového týmu Nadace Partnerství a devět let žila v Brazílii jako manželka velvyslance ČR. Podle města se dlouhodobě angažuje v popularizaci témat spojených se životem zvířat v jejich přirozeném prostředí a s ochranou ekosystému.

Dungelová uvedla, že považuje za mimořádně důležitou úlohu zoologických zahrad záchranu druhů a vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírodní rozmanitosti. "V nové pozici chci zachovat kontinuitu chovatelské koncepce a zaměřit se zejména na kvalitu péče chovaných zvířat," řekla Dungelová. Dodala, že chce pozornost věnovat i zaměstnancům a jejich profesnímu růstu.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953. Nachází se na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová na 2200 zvířat 400 druhů. V roce 2019 ji navštívilo přes 331 000 lidí. Bylo to nejvíce od roku 1997, odkdy zařízení vede přesnou evidenci prodaných vstupenek.

reklama