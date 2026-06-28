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Zoo Brno v horku chladí některá zvířata sprchami i ledovými dorty

28.6.2026 18:35 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | ZOO Brno
Zoo Brno ve vedrech ochlazuje některá zvířata sprchami i takzvanými ledovými dorty. Dostávají je lední medvědi, ale třeba i primáti. Péče obecně se v době veder nejvíce mění u druhů ze severních oblastí. ČTK to řekl mluvčí zoo Jan Bedřich. Také o víkendu Česko čekají horké dny, na jihu Moravy meteorologové na neděli předpovídají až 40 stupňů Celsia.
 
"Některá zvířata jsou na vysoké teploty přímo stavěná, třeba asijští kopytníci. U nich se režim moc nemění. Opatření zavádíme hlavně u chladnomilných druhů. Typickým příkladem jsou lední medvědi, sobi polární nebo wapiti sibiřští,“ uvedl mluvčí.

Například lední medvědi mají k dispozici velkokapacitní výrobníky ledu a také speciální ledové dorty. Ty ale dostávají i lemurové a další primáti. Obsah se liší podle druhu. "U ledních medvědů se do ledu zamrazuje krev nebo vnitřnosti. U primátů zelenina, ovoce nebo dužnaté plody. Cílem je, aby se zvíře muselo do ledu dostat a trvalo mu to nějakou dobu. Je to pro ně zábava na poměrně dlouhou dobu," řekl mluvčí.

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Některá zvířata mohou v horku zvolit chladnější vnitřní prostory. "Lední medvědi mají otevřenou vnitřní ubikaci, takže se může stát, že je návštěvníci neuvidí. U ostatních druhů jsou návštěvníkům viditelné většinou venkovní i vnitřní expozice,“ uvedl mluvčí.

Zoo zatím kvůli horku nemění programy ani otevírací dobu. Od 1. července ji prodlouží kvůli prázdninám. "Pro návštěvníky máme po areálu rozmístěná mlžítka. Pokud by vedra byla tak extrémní, že by zvířata nespolupracovala, můžeme omezit komentovaná krmení, ale zatím to není v plánu,“ dodal mluvčí.

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