Zoo Brno v horku chladí některá zvířata sprchami i ledovými dorty
Například lední medvědi mají k dispozici velkokapacitní výrobníky ledu a také speciální ledové dorty. Ty ale dostávají i lemurové a další primáti. Obsah se liší podle druhu. "U ledních medvědů se do ledu zamrazuje krev nebo vnitřnosti. U primátů zelenina, ovoce nebo dužnaté plody. Cílem je, aby se zvíře muselo do ledu dostat a trvalo mu to nějakou dobu. Je to pro ně zábava na poměrně dlouhou dobu," řekl mluvčí.
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Některá zvířata mohou v horku zvolit chladnější vnitřní prostory. "Lední medvědi mají otevřenou vnitřní ubikaci, takže se může stát, že je návštěvníci neuvidí. U ostatních druhů jsou návštěvníkům viditelné většinou venkovní i vnitřní expozice,“ uvedl mluvčí.
Zoo zatím kvůli horku nemění programy ani otevírací dobu. Od 1. července ji prodlouží kvůli prázdninám. "Pro návštěvníky máme po areálu rozmístěná mlžítka. Pokud by vedra byla tak extrémní, že by zvířata nespolupracovala, můžeme omezit komentovaná krmení, ale zatím to není v plánu,“ dodal mluvčí.
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