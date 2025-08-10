Zoo Děčín se těší z mláděte labutě rodu koskoroba, chová ji jako jediná v ČR
"V roce 2019 k nám dorazil samec z německé zoo Tiergarten Bernburg a v roce 2021 k němu přibyla mladá samička z francouzského ornitologického parku Parc de Camargue. Mladičká samička však potřebovala čas k dosažení pohlavní dospělosti, a tak jsme si na první mláďata tohoto páru museli pár let počkat," uvedl ředitel zoo Roman Řehák.
Letos chovatele pár potěšil hned dvěma snůškami. První z nich sice obsahovala pouze neoplozená vejce, ale u druhé už byla situace příznivější, protože dvě ze tří vajec byla oplozená. Po zhruba 35 dnech inkubace se vylíhla dvě mláďata. "Mláďata krásně prospívala, ale bohužel jsme po nějakém čase o jedno z nich přišli. Na vině byl jiný druh opeřence - predátor z volné přírody, který mládě ulovil," sdělil ředitel.
Protože zoo nechtěla riskovat stejný osud i u druhého mláděte, rozhodla se přistoupit k ochrannému opatření. "Chovný pár jsme i se zbylým mládětem dočasně přesunuli na jeden měsíc do zázemí, kde mohlo mládě v klidu dorůst do věku, kdy už je odolnější. Toto opatření se ukázalo jako správné, a dnes se tak můžeme s radostí pochlubit úspěšným odchovem tohoto krásného druhu," doplnil Řehák.
Ačkoliv ve volné přírodě nejde o ohrožený druh, v evropských zoologických zahradách je chov tohoto druhu poměrně vzácný. Věnuje se mu pouze 27 institucí, ale úspěšně jej množí pouze pět z nich.
Labuť koskoroba je původem z Jižní Ameriky. Je jediným zástupcem svého rodu a zaujímá zajímavé postavení mezi labutěmi a husami. Na rozdíl od běžně známých labutí je menší a má čistě bílé peří, které kontrastuje s růžovočerveným zobákem a končetinami. Obývá mokřady a mělké laguny, kde se živí především vodními rostlinami, ale i drobnými živočichy.
