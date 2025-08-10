https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-decin-se-tesi-z-mladete-labute-rodu-koskoroba-chova-ji-jako-jedina-v-cr
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoo Děčín se těší z mláděte labutě rodu koskoroba, chová ji jako jediná v ČR

10.8.2025 00:59 | DĚČÍN (ČTK)
Labuť koskoroba.
Labuť koskoroba.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Heather Paul / Flickr
Děčínské zoologické zahradě se po několika letech podařilo odchovat mládě labutě rodu koskoroba, kterou chová jako jediná v České republice. S chovem labutí začali v Děčíně v roce 2007, současný chovný pár zoologové sestavili teprve v posledních letech. Vyvedl dvě mláďata, jedno z nich však ulovil dravec z volné přírody. Zoo se tak raduje z jednoho opeřence, kterého může veřejnost i s jeho rodiči zahlédnout u rybníčku ve střední části zahrady. ČTK o tom dnes informovala mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.
 

"V roce 2019 k nám dorazil samec z německé zoo Tiergarten Bernburg a v roce 2021 k němu přibyla mladá samička z francouzského ornitologického parku Parc de Camargue. Mladičká samička však potřebovala čas k dosažení pohlavní dospělosti, a tak jsme si na první mláďata tohoto páru museli pár let počkat," uvedl ředitel zoo Roman Řehák.

Letos chovatele pár potěšil hned dvěma snůškami. První z nich sice obsahovala pouze neoplozená vejce, ale u druhé už byla situace příznivější, protože dvě ze tří vajec byla oplozená. Po zhruba 35 dnech inkubace se vylíhla dvě mláďata. "Mláďata krásně prospívala, ale bohužel jsme po nějakém čase o jedno z nich přišli. Na vině byl jiný druh opeřence - predátor z volné přírody, který mládě ulovil," sdělil ředitel.

Protože zoo nechtěla riskovat stejný osud i u druhého mláděte, rozhodla se přistoupit k ochrannému opatření. "Chovný pár jsme i se zbylým mládětem dočasně přesunuli na jeden měsíc do zázemí, kde mohlo mládě v klidu dorůst do věku, kdy už je odolnější. Toto opatření se ukázalo jako správné, a dnes se tak můžeme s radostí pochlubit úspěšným odchovem tohoto krásného druhu," doplnil Řehák.

Ačkoliv ve volné přírodě nejde o ohrožený druh, v evropských zoologických zahradách je chov tohoto druhu poměrně vzácný. Věnuje se mu pouze 27 institucí, ale úspěšně jej množí pouze pět z nich.

Labuť koskoroba je původem z Jižní Ameriky. Je jediným zástupcem svého rodu a zaujímá zajímavé postavení mezi labutěmi a husami. Na rozdíl od běžně známých labutí je menší a má čistě bílé peří, které kontrastuje s růžovočerveným zobákem a končetinami. Obývá mokřady a mělké laguny, kde se živí především vodními rostlinami, ale i drobnými živočichy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Malá zebra bezhřívá Foto: Safari Park Dvůr Králové V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé Lemur rákosový Foto: Zweer de Bruin Flickr V zoo Plzeň se narodilo desáté mládě kriticky ohroženého rákosového lemura Tukan obrovský Foto: Bernard DUPONT Flickr Zlínské zoo se poprvé podařilo odchovat mláďata tukanů obrovských

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 15

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 13

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 150

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 41

Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Diskuse: 9

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist