ZOO Dvůr čeká kvůli koronaviru výpadek 20 milionů Kč, začala šetřit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Simona Jiřičková / Zoo Dvůr Králové Zatím ZOO Dvůr Králové nad Labem předběžně odhaduje, že výpadek výnosů za březen a duben bude asi deset milionů korun. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ZOO Dvůr Králové nad Labem čeká kvůli uzavření v době koronavirové epidemie výpadek v tržbách kolem 20 milionů korun. Zahrada kvůli tomu začala šetřit. "Odložili jsme veškeré neurgentní opravy nebo plánované navýšení platů zaměstnanců," řekl ředitel zoo Přemysl Rabas. Zoo patří Královéhradeckému kraji a s více než půl milionem návštěvníků ročně je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.

Zatím zoo předběžně odhaduje, že výpadek výnosů za březen a duben bude asi deset milionů korun. "Výpadek za květen by mohl přesáhnout dalších deset milionů korun," řekla mluvčí safari parku Markéta Grúňová.

"Udržení standardů péče o zvířata je finančně náročné a pomáhá nám každý návštěvník, který safari park navštíví. Proto silně pociťujeme výpadky ve financování z chybějící návštěvnosti," uvedl Rabas. V rámci úspor zoo například odložila výměnu průhledné střechy v pavilonu Madagaskar a tropický les v ceně milionů korun.

Loni v březnu do zoo přišlo téměř 18.000 lidí, v dubnu 43.000 a v květnu téměř 60.000 návštěvníků. Vedle vstupného tvoří významnou část příjmů safari parku také výnosy z hotelu, prodeje zážitkových programů a z prodeje suvenýrů. Loni zoo zvýšila návštěvnost o 6,5 procenta na 541.902 lidí. Představovalo to nejvyšší návštěvu za posledních deset let.

Epidemie si vyžádala i jiný přístup ke zvířatům, především k lidoopům, kterým také hrozí nákaza novým koronavirem. "Šimpanzi, gorila a orangutani si museli zvyknout, že ošetřovatelé nosí roušky a udržují minimálně dvoumetrový odstup," řekla zooložka Gabriela Linhart. Lidoopové navíc dostávají polysacharid beta glukan na posílení imunity.

Na chod safariparku má vliv i to, že nyní nelze přesunovat zvířata mezi jednotlivými zahradami. Dvorská zoo například zatím nemohla odvézt antilopy vrané do Itálie, takže pro všechna zvířata nebude mít dostatek místa ve výbězích.

Venkovní prohlídky v zoo by podle vládou přijatého uvolnění omezení měly opět začít 25. května. Celá zoo by měla být přístupná od 8. června.

Pokud rádi navštěvujete dvorský safari park a chtěli byste podpořit jeho provoz i v době krizových opatření, můžete si vybrat některou z variant pomoci.

reklama