Zoo Dvůr Králové chce rozmnožit supy bělohlavé, chová šest jedinců

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Luc Viatour / Wikimedia Commons Ve volné přírodě supům coby mrchožroutům s proměnou zemědělství a chovu zvířat silně ubylo potravy. Ohrožuje je i trávení. Když pytláci v Africe zabijí slona či nosorožce, tak je posypou prudkými jedy, aby se zbavili kroužících supů a tím i pozornosti ochranářů. Ti pak kolem zabitého zvířete najdou stovky otrávených ptáků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem se chce pokusit rozmnožit supy bělohlavé. Chovatelé se nyní budou snažit ze tři samic a tří samců vytvořit chovné páry. Supy zatím zoo chová v zázemí. Do budoucna počítá s vybudováním voliéry v návštěvnické části areálu, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je například v chovu nosorožců či žiraf.

Chov v přírodě ohrožených supů zoo obnovila v roce 2017 zhruba po patnáctileté přestávce. V minulosti zoo chovala supy hnědé a africké, supy bělohlavé chová safari park poprvé. První sup bělohlavý do nového chovu ve Dvoře Králové přišel na podzim 2017 ze slovenské Zoo Bojnice. Následně přišel sup z Ostravy, dva z Moskvy a nakonec loni v říjnu dva supi z Ostravy.

Chovatelé ptákům v jejich ubikaci nyní poprvé připravili hnízdní podložky. "Právě probíhají námluvy, které jsou klíčové. Věříme, že v rámci šestihlavého hejna si ptáci vyberou a vytvoří harmonické páry. Sestavit chovné hejno se snažíme již čtyři roky a nyní poprvé máme velkou šanci na úspěch," uvedl zoolog Michal Podhrázský.

Získat perspektivní zakladatelky chovu byl podle něj velký problém, protože samic je v chovném programu velký nedostatek. Chovatelé si hodně slibují od dvou supic z Moskvy, protože jsou nepříbuzné všem ostatním ptákům v Evropě. Zda ptáci začnou hnízdit, by se mohlo ukázat ještě v lednu. "Seznamování ve velkém hejnu přesně kopíruje situaci v přírodě a ukazuje se jako nejúspěšnější strategie," uvedl Podhrázský.

Vybudováním nové voliéry by měla zoo opět veřejnosti ukazovat velké dravce. Sup bělohlavý může mít rozpětí křídel až 2,7 metru a vážit i přes 11 kilogramů. V minulosti zoo dravce chovala v dnes již zbořené velké kruhové voliéře v klasické části zahrady. Z dravců safari park vedle supů chová ještě hadilovy písaře.

Ve volné přírodě supům coby mrchožroutům s proměnou zemědělství a chovu zvířat silně ubylo potravy. Ohrožuje je i trávení. Když pytláci v Africe zabijí slona či nosorožce, tak je posypou prudkými jedy, aby se zbavili kroužících supů a tím i pozornosti ochranářů. Ti pak kolem zabitého zvířete najdou stovky otrávených ptáků.

reklama