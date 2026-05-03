Zoo Hodonín pořídila baziliška zeleného, v minulosti považovaného za mytického
3.5.2026 19:56 | HODONÍN (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Bernard DUPONT / Flickr
Dospělý bazilišek má typický hřeben na hlavě, hřbetu i ocasu, samice pouze na hlavě. Na výrazně zeleném těle má drobné světlemodré skvrny a konec dlouhého ocasu je proužkovaný. Umí rychle běhat po souši, šplhat po stromech, také dobře plave. Dokáže prchat po zadních nohách a díky dlouhým prstům i po vodní hladině. Žije v tropických deštných pralesích v blízkosti řek a jezer, živí se různými plody, hmyzem a vodními obratlovci.
Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977. Loni do ní zavítalo přes 171 000 návštěvníků, meziročně zhruba o 6000 méně. Rekordní byl rok 2019, kdy do zoo přišlo přes 195 000 lidí.
