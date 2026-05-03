Zoo Hodonín pořídila baziliška zeleného, v minulosti považovaného za mytického

3.5.2026 19:56 | HODONÍN (ČTK)
Foto | Bernard DUPONT / Flickr
Zoo Hodonín pořídila středoamerického ještěra baziliška zeleného. Návštěvníci mohou v teráriu pavilonu primátů sledovat dospělého samce a tři mladé samice. Zahrada o tom informovala na webu. V minulosti byl bazilišek zelený považován za mytického tvora, opředeného bájemi a pověrami.
 
V hodonínské zoo je tento druh staronový, zařízení jej už před lety chovalo. "Poslední kus baziliška zeleného jsme měli a chov končil v roce 2013," řekl ČTK mluvčí zařízení Ivo Cencinger.

Dospělý bazilišek má typický hřeben na hlavě, hřbetu i ocasu, samice pouze na hlavě. Na výrazně zeleném těle má drobné světlemodré skvrny a konec dlouhého ocasu je proužkovaný. Umí rychle běhat po souši, šplhat po stromech, také dobře plave. Dokáže prchat po zadních nohách a díky dlouhým prstům i po vodní hladině. Žije v tropických deštných pralesích v blízkosti řek a jezer, živí se různými plody, hmyzem a vodními obratlovci.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977. Loni do ní zavítalo přes 171 000 návštěvníků, meziročně zhruba o 6000 méně. Rekordní byl rok 2019, kdy do zoo přišlo přes 195 000 lidí.

