Zoo Ostrava má nového lva, vytvoří základ pro budoucí chovný pár

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ostravská zoologická zahrada má nového tříletého samce lva indického. Pochází z německé Zoo Frankfurt a do budoucna chce zahrada s jeho pomocí vytvořit nový chovný pár, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková. Zoo tak podle ní usiluje i o získání nové samice. Podle mluvčí ale půjde spíše o dlouhodobější záležitost, protože těchto zvířat obecně není k dispozici příliš a navíc musí být geneticky vhodná.

Nový samec zpočátku pobýval ve vnitřních prostorech, po nějaké době mu chovatelé zpřístupnili i venkovní výběh. "Aby měl dostatek klidu na seznámení s novým domovem, zůstane Pavilon indických zvířat zatím uzavřen návštěvníkům," uvedla mluvčí. Zahrada musela zhruba před rokem utratit tehdy šestnáctiletého samce lva indického Sohana. Důvodem byl vysoký věk a zhoršující se zdravotní stav zvířete. Navzdory několikaletým snahám se v zoo dosud lvy, kteří jsou ve volné přírodě na pokraji vyhubení, nepodařilo rozmnožit. V zahradě je ještě lvice Kibu, která je v Ostravě od roku 2011. Podle Novákové jde o starší lvici a je nepravděpodobné, že by s novým samcem vytvořila chovný pár.

"Po vypuštění z transportní bedny zůstal samec nějakou dobu ve vnitřních prostorech, nyní má k dispozici i venkovní výběh přímo u pavilonu, kam může dle libosti vycházet a postupně se tak seznamovat s novým prostředím. Od lvice bude určitou dobu ještě oddělen, nicméně zvířata na sebe vidí a slyší se," doplnila Nováková.

Návštěvníci Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava mohou od včerejška opět zavítat mezi papuánské plazy a ryby nebo do prostředí deštného lesa západní Afriky. Některé prostory ale zůstanou uzavřeny.

Kromě pavilonu, kde pobývá lev, zůstane uzavřen i pavilon Malá Amazonie, který má velmi malou kapacitu a podle aktuálních nařízení by do něj směli vstoupit pouze dva lidé. "Při poměrně vysoké návštěvnosti, které se v tomto období zoo těší, by se tak dovnitř nemuseli dostat všichni zájemci. Je také možné, že při víkendové návštěvnosti budou pracovníci zoo nuceni uzavřít i další pavilony, protože nebudou schopni zajistit dodržování aktuálních podmínek. Návštěvníci se ale nemusejí obávat, většina zvířat bude k vidění ve venkovních expozicích," řekla mluvčí.

reklama