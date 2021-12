Zoo Plzeň chce čerpat vodu ze Mže, ve vlastních vrtech má moc manganu a železa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pavel Vanka / Flickr Voda z řeky by se do zahrady přečerpávala podle potřeby a v množství, které povolí vodohospodáři.

Plzeňská zoologická zahrada musí získat nový zdroj vody pro napájení zvířat i pro zalévání rostlin. Současné vrty, které zoo využívá, vykazují velmi vysoké hodnoty manganu a železa. To není vhodné pro zvířata ani rostliny. Řešením je napojit zoo přímo na řeku Mže, ve které je velmi čistá voda vhodná pro potřeby zoo. Naléhavou situaci začne zahrada řešit co nejdříve v příštím roce, řekl ČTK její ředitel Jiří Trávníček.

"Už máme projekt asi za devět milionů korun, máme povolení od Povodí Vltavy a příští rok hned zkraje roku na to musím sehnat peníze a rychle to udělat. To je životně důležité. My máme vrty, které obsahují strašně manganu a železa, je to pitná voda, ale pro zvířata nezdravá. Něco se stalo v našem podloží a hodnoty se znásobily," řekl Trávníček.

Plány počítají s propojením nejbližšího místa Mže pod obvodem Radčice. Voda z řeky by se do zahrady přečerpávala podle potřeby a v množství, které povolí vodohospodáři. Dál by se už nijak nečistila. "Ve Mži je křišťálově čistá voda ze spodních partií hracholuské přehrady a vody je tam celoročně dost. Je to kvalitní voda, poznáte to podle ryb, které tam žijí. Jsou tam vranky, střevle, mřenky, druhy extrémně náchylné na čistotu vody. Jsou tam také raci. A pokud tam tato zvířata žijí, znamená to kvalitní vodu," vysvětlil Trávníček.

V létě spotřebuje podle něj zahrada denně až 70 až 100 metrů krychlových vody. Na 22 hektarech zahrady je nejen zoologická, ale také rozsáhlá botanická část. "A jak byly dva roky extrémně suché, měli jsme velký problém udržet rostliny při životě. Naše spotřeba je relativně velká, máme přes 8000 kusů zvířat a každé potřebuje pít - od poslední agamy po nosorožce," řekl ředitel. Předpokládá, že ze Mže by zoo odebírala několik desítek metrů krychlových vody denně. "Uvažuji i o tom, že uděláme nějakou velkou záchytnou nádrž, kterou napustíme, když bude vody dost, a za sucha ji budeme čerpat," řekl.

Zoo o čistou vodu bojuje i jinak. "Chytáme rovněž dešťovku, snažíme se, pokud to je možné, ji chytat a filtrovat. Sami si vyrábíme osmotickou vodu, která je extrémně čistá, a tou zaléváme nejvzácnější rostliny a pijí ji nejvzácnější a nejcitlivější zvířata, hlavně plazi, používá se do akvárií," řekl Trávníček. Městskou pitnou vodu má zoo zavedenou například do restaurací, na ředitelství nebo do pítek v areálu.

