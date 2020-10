Zoo Plzeň přišla o nejstaršího medvěda v ČR, bylo mu 39,5 roku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | FB Zoo Plzeň Medvěd Pišta v plzeňské zoo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plzeňská zoo přišla v pondělí nejspíš o nejstaršího medvěda v zemi a zároveň o svého nejdéle chovaného savce, medvěda Pištu. V lednu příštího roku by mu bylo 40 let. Kvůli vážným zdravotním komplikacím ho museli veterináři a chovatelé utratit, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. V zoo tak nyní zůstali tři medvědi hnědí.

"Pištovy vleklé zdravotní problémy spojené s extrémně vysokým věkem se v posledních dvou dnech zhoršily natolik, že nebyl schopen chůze. Další pohyb mu činil také značné potíže a i přes intenzivní snahu veterinářů se jeho stav trvale zhoršoval," uvedl.

Medvěd hnědý Pišta byl s věkem přes 39,5 roku podle dostupných informací nejstarším medvědem v ČR. Narodil se počátkem roku 1981 v zoo Hluboká nad Vltavou, jako první generace po rodičích z rumunských Karpat. V létě téhož roku přesídlil s partnerkou Mištou do Plzně, kde žil do léta 1998 v kleci v přední části zahrady. Poté se přestěhoval do nového lesního hektarového výběhu. Pišta byl v letech 1985 až 1990 pětkrát otcem dvojčat. "Ve velkém výběhu se postupně setkal s dalšími osmi medvědy, dokonce na čas se svými rodiči, sourozenci i synovci a neteřemi. Poslední dobou byl od mladších medvědů oddělen, protože měl kvůli pokročilému věku již pohybové problémy," uvedl Vobruba. V zahradě tak nyní zbývá sedmadvacetiletý medvěd Miky a sedmnáctiletí večerníčkoví hrdinové Eliška a Honza.

Déle než Pišta žijí v plzeňské zoo jen želva matamata třásnitá, a to od roku 1973, krokodýl čelnatý od roku 1974 a od roku 1975 plameňáci chilští. Šanci dosáhnout podobného nebo vyššího věku mají ze savců zejména šimpanzi a nosorožci. Ze třídy savců byl medvěd Pišta posledním pamětníkem klecí a vzhledu zoo před proměnou do současného stavu.

reklama