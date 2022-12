Zoo Plzeň získala nového lemura korunkatého, chová ho jako jediná v ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Plzeňská zoo rozšířila chov lemurů. Získala pár lemura korunkatého, kterého nikdy nechovala. Stala se tak 40. zoo v Evropě, která je má. Jádrem chovu jsou hlavně francouzské a britské zoologické zahrady. Prvním chovatelem v ČR byla v minulosti ostravská zoo, plzeňský pár je ale teď v ČR jediný, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

"Samice narozená v nizozemském parku Avifauna v Alphenu přijela z holandského ZooParku v Overloonu a samec z francouzského Feline Parku (50 kilometrů od Paříže)," uvedl. Lemuři korunkatí, kteří dosahují zhruba velikosti kočky domácí, žijí výhradně na severu Madagaskaru v hornaté krajině a v hloubi lesa, a to ve čtyřech chráněných oblastech, které ještě nedávno tvořily souvislý pás porostů. Dnes jsou oddělené a zvířata mezi sebou nemají kontakty. Převážně býložravé denní poloopice vydávají zvuky podobné štěkotu. Žijí ve skupinách, v nichž dominují samice.

Nové přírůstky už mohou návštěvníci vidět v pavilonu Madagaskar z roku 2007. "Žijí tam dále například lemuři rákosoví, vari bělopásí a další druhy lemurů a maki, ale také madagaskarské želvy, ještěři, kaloni a endemičtí křečci. Unikátní jsou také šelmy galidie," uvedl mluvčí.

Chov plzeňské zoo zahrnuje tři formy lemura vari, šest druhů lemurů rodu Eulemur, lemura kata a tři druhy příbuzných maki.

Zoo Plzeň je pátá nejnavštěvovanější zoo v Česku a dlouhodobě se řadí mezi 15 předních turistických cílů v zemi. Na začátku roku chovala 7044 zvířat v 1172 druzích. Půlmiliontého návštěvníka přivítala letos už 16. prosince. Bylo to podruhé za 96 let existence druhé nejstarší zoo v ČR, kdy přišlo za rok přes půl milionu lidí, v roce 2019 jich bylo 504 984. Letos proto není vyloučený rekord v návštěvnosti. Zoo podle Vobruby nikdy nezavírá, pouze 24. a 31. prosince zkracuje provozní dobu do 16:00.

