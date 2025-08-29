https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-praha-a-av-cr-se-zavazaly-k-vzajemne-spolupraci-na-ochrane-ohrozenych-savcu
Zoo Praha a AV ČR se zavázaly k vzájemné spolupráci na ochraně ohrožených savců

29.8.2025 21:49 (ČTK)
Kůň Převalského
Kůň Převalského
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Böltürük (Trondheim) / Flickr
Zoo Praha s Akademií věd ČR (AV ČR) se zavázaly k vzájemné spolupráci na ochraně ohrožených savců, jako je například kůň Převalského. Společně s dalšími výzkumnými institucemi dnes podepsali memorandum. Dokument vymezuje zachování genetického materiálu a ochranu výskytu těchto druhů v místě jejich výskytu i mimo něj. Akademie věd ČR uvedla, že podobný komplexní program dosud v Česku chyběl.
 
Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody je nyní ohroženo vyhynutím přibližně 45 000 druhů živočichů, rostlin a hub. Zásadním je uchování genetického materiálu, jako jsou tělní, pohlavní a zárodečné buňky. S tím mohou pomoct moderní technologie, díky kterým se předejde vyhynutí těchto druhů. Zlepší se tak jejich návrat do volné přírody a posílení přírodní rozmanitosti.

"Je to naše odpovědnost vůči budoucím generacím. Chceme rozšířit spektrum současných aktivit, aby se schéma záchrany, které budeme společně vyvíjet, mohlo aplikovat i pro další druhy savců," uvedl předseda Akademie věd ČR Radomír Pánek.

Záměr spojit síly s Zoo Praha vznikl ještě v době, kdy byla v Akademii věd ČR předsedkyní Eva Zažímalová. "Tématem společného rozhovoru byli ikoničtí koně Převalského a možnosti, jak při jejich záchraně a návratu do přírody využít současné vědy. Následovalo první a poté mnoho dalších setkání zástupců příslušných institucí, která nyní vyústila v podpis Memoranda o vzájemné spolupráci," řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Memorandum o spolupráci podepsali také zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Zoo Praha se podle memoranda zavazuje, že bude poskytovat biologický materiál koně Převalského i dalších savců a podílet se na vzdělávacích aktivitách. Akademie věd ČR se ujme koordinace činností zapojených institucí. Ústav experimentální medicíny AV ČR bude provádět genetické analýzy, zkoumat kvalitu vzorků a vyvíjet pokročilé buněčné techniky. Výzkumný ústav živočišné výroby zajistí uchovávání buněčných linií, kryokonzervaci a lyofilizaci spermií a Výzkumný ústav veterinárního lékařství se zaměří na molekulární a cytogenetické analýzy a spolupráci při konzervaci genetického materiálu.

