Zoo Praha a AV ČR se zavázaly k vzájemné spolupráci na ochraně ohrožených savců
"Je to naše odpovědnost vůči budoucím generacím. Chceme rozšířit spektrum současných aktivit, aby se schéma záchrany, které budeme společně vyvíjet, mohlo aplikovat i pro další druhy savců," uvedl předseda Akademie věd ČR Radomír Pánek.
Záměr spojit síly s Zoo Praha vznikl ještě v době, kdy byla v Akademii věd ČR předsedkyní Eva Zažímalová. "Tématem společného rozhovoru byli ikoničtí koně Převalského a možnosti, jak při jejich záchraně a návratu do přírody využít současné vědy. Následovalo první a poté mnoho dalších setkání zástupců příslušných institucí, která nyní vyústila v podpis Memoranda o vzájemné spolupráci," řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Memorandum o spolupráci podepsali také zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.
Zoo Praha se podle memoranda zavazuje, že bude poskytovat biologický materiál koně Převalského i dalších savců a podílet se na vzdělávacích aktivitách. Akademie věd ČR se ujme koordinace činností zapojených institucí. Ústav experimentální medicíny AV ČR bude provádět genetické analýzy, zkoumat kvalitu vzorků a vyvíjet pokročilé buněčné techniky. Výzkumný ústav živočišné výroby zajistí uchovávání buněčných linií, kryokonzervaci a lyofilizaci spermií a Výzkumný ústav veterinárního lékařství se zaměří na molekulární a cytogenetické analýzy a spolupráci při konzervaci genetického materiálu.
