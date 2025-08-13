https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-praha-dala-nekterym-zviratum-opet-led-k-ochlazeni-gorily-dostaly-zmrzliny
Zoo Praha dala některým zvířatům opět led k ochlazení, gorily dostaly zmrzliny

13.8.2025 19:38 | PRAHA (ČTK)
Na zamraženém ovoci si postupně pochutnali všichni členové gorilí tlupy. Na fotografii je zachycena gorila nížinná Duni, dcera slavné Moji.
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Zoologická zahrada v pražské Troji opět připravila pro zvířata ve výbězích led k ochlazení kvůli vysokým teplotám. Ledovými kostkami se zabavili lední medvědi, papoušci nestoři kea nebo takini. Kromě ochlazení pro ně slouží jako rozptýlení, sdělili zástupci Zoo Praha. Chovatelé připravili pro některá zvířata také ledové zmrzliny, mraženým ovocem se tak zabavili například gorily.
 
Ledové dny letos zahrada připravila podruhé, cílem je zpříjemnit zvířatům letní vedra. Zhruba šest tun ledu dnes zamířilo například ledním medvědům, papouškům nestorům kea, takinům indickým, koním Převalského nebo zubrům. Zvířata si s ledem hrála – lední medvědi se v kostkách váleli a otírali se o ně. Chovatelé do ledu vložili také pamlsky ve formě zmrazených ryb, které si medvědi postupně objevovali a jedli. Papoušci nestoři kea si pak například s kostkami házeli.

Lachtani jihoafričtí dostali mražené sledě po svém pravidelném veterinárním tréninku.
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

Některá zvířata, například gorily, dostala pamlsky ve formě ovoce zmrazeného ve vodě, připomínající zmrzliny. Pamlsky byly zavěšeny na provaze, gorily si je olupovaly a postupně jedly.

"Dnes jsme pro celou rodinnou skupinu goril měli připravené dvě velké zmrzliny, což jsou dva kýble zamrazené vody s kousky ovoce. Je tam třeba jablko, broskev, bluma či hroznové víno – různé druhy, aby to měli pestré," řekl vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. Ledové pamlsky osmi členům gorilí skupiny tak po celý den poslouží k ochlazení, ale i k zábavě, dodal.

Vysokohorští papoušci nestoři kea z Nového Zélandu vždy nadšeně přeskupují jednotlivé kostky ledu.
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

V některých výbězích přibyli kvůli vysokým teplotám rovněž takzvaná mlžítka pro osvěžení. V horkých dnech je tak nyní mohou využívat například losi, sobi, sloni, tapíři, kapybary nebo orangutani. Již v minulosti měli mlžítka například tučňáci.

Letní horké dny však zvířatům v zahradě velké problémy nedělají, na vysoké teploty jsou zvyklá. Navíc mají vždy možnost jít se ukrýt do vnitřní chlazené ubikace.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.
