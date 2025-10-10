Zoo v Chlebech chce vybudovat záchranné centrum pro chladnomilné šelmy
Vybudováním centra pro šelmy může zahrada podle Dufka přispět k řešení problému s nedostatkem míst, kam lze umisťovat zvířata odebraná z nevhodných či nelegálních chovů, než najdou trvalé umístění. "Máme tým kvalifikovaných lidí, kteří se starají o velké šelmy a mají praxi z jiných zoologických zahrad, několik let chováme lvy, máme medvědy, zkušenosti s transporty, odchovem i chovem," doplnil Dufek.
Podle statistik ministerstva životního prostředí v Česku zhruba dvě stovky šelem žijí u soukromých chovatelů. Některé šelmy však jsou v nevhodných podmínkách nebo je majitelé mají nelegálně. K navýšení kapacit nebo na vznik nových záchranných center mohou zájemci využít i dotace ministerstva životního prostředí, které aktuálně nabízí ve dvou výzvách 115 milionů korun. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí je v Česku aktuálně 12 záchranných center CITES pro různé druhy zvířat. Loni bylo otevřeno záchranné centrum pro chladnomilné šelmy v táborské zoologické zahradě. Zlínská zoologická zahrada dokončila letos v srpnu stavbu záchranného a chovného centra pro lvy.
Soukromá zoologická zahrada v Chlebech se veřejnosti otevřela v červnu 1997. Největší dosavadní investicí zahrady je pavilon lva berberského otevřený v roce 2020. V posledních letech přibyly pavilony pro zebry a prasata savanová.
reklama