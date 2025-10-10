https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-v-chlebech-chce-vybudovat-zachranne-centrum-pro-chladnomilne-selmy
Zoo v Chlebech chce vybudovat záchranné centrum pro chladnomilné šelmy

10.10.2025 01:11 (ČTK)
Foto | Michelle Bender / Flickr
Zoologická zahrada v Chlebech na Nymbursku chce příští rok vybudovat výběh pro šelmy a stát se záchranným centrem CITES pro chladnomilné šelmy. Mohla by tak dočasně přijímat zvířata zabavená například z chovů, kde jsou nevyhovující podmínky. Stavba výběhu nedávno získala stavební povolení, náklady budou odhadem desítky milionů korun. Zahrada bude žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která by mohla pokrýt až 80 procent nákladů. ČTK to řekl lektor zoologické zahrady Jaroslav Dufek.
 
"Půjde o dvě samostatná zázemí s venkovními výběhy umístěná mezi expozicí daňků a velbloudů v nové části zahrady, a naše centrum by bylo s největší pravděpodobností pro tygry," řekl Dufek. Zahrada podle něj nedávno získala statut záchranného centra pro suchozemské želvy. "Pokud bychom získali dotaci a postavili bychom, pak budeme žádat o rozšíření na chladnomilné šelmy," řekl Dufek.

Vybudováním centra pro šelmy může zahrada podle Dufka přispět k řešení problému s nedostatkem míst, kam lze umisťovat zvířata odebraná z nevhodných či nelegálních chovů, než najdou trvalé umístění. "Máme tým kvalifikovaných lidí, kteří se starají o velké šelmy a mají praxi z jiných zoologických zahrad, několik let chováme lvy, máme medvědy, zkušenosti s transporty, odchovem i chovem," doplnil Dufek.

Podle statistik ministerstva životního prostředí v Česku zhruba dvě stovky šelem žijí u soukromých chovatelů. Některé šelmy však jsou v nevhodných podmínkách nebo je majitelé mají nelegálně. K navýšení kapacit nebo na vznik nových záchranných center mohou zájemci využít i dotace ministerstva životního prostředí, které aktuálně nabízí ve dvou výzvách 115 milionů korun. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí je v Česku aktuálně 12 záchranných center CITES pro různé druhy zvířat. Loni bylo otevřeno záchranné centrum pro chladnomilné šelmy v táborské zoologické zahradě. Zlínská zoologická zahrada dokončila letos v srpnu stavbu záchranného a chovného centra pro lvy.

Soukromá zoologická zahrada v Chlebech se veřejnosti otevřela v červnu 1997. Největší dosavadní investicí zahrady je pavilon lva berberského otevřený v roce 2020. V posledních letech přibyly pavilony pro zebry a prasata savanová.

Pražská EVVOluce

