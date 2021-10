Zoo v Ústeckém kraji budou o Halloweenu strašidelné, na lidi čekají masky i dýně

Foto | Aaron Burden / Aaron Burden / Unsplash Dlabání dýní, směšné i podivné masky, veselou muziku či lampionový průvod si připravila zoo v Chomutově v akci Strašidelná zoo. Doprovodný program si pro své návštěvníky připraví o víkendu i ústecká zoologická zahrada.

Zoo v Ústeckém kraji se chystají na strašidelné víkendy, kterými spolu s návštěvníky oslaví Halloween. Zoopark v Chomutově přivítá zájemce 30. října v 16:00 v dětské zoo, ústecká a děčínská zoo si pak připravily program na 6. listopadu, zjistila ČTK.

Dlabání dýní, směšné i podivné masky, veselou muziku či lampionový průvod si připravila zoo v Chomutově v akci Strašidelná zoo. Hodnotné ceny obdrží ti, kteří přijdou v nejoriginálnější masce nebo při vydlabání dýně prokážou největší dávku fantazie. Nakonec se mohou děti i dospělí těšit na ohnivou show.

Doprovodný program si pro své návštěvníky připraví i ústecká zoologická zahrada. Její mluvčí Matěj Kynšt dnes ČTK řekl, že se měla akce původně uskutečnit už tento víkend, nebylo ale jasné, zda nebudou kvůli epidemii koronaviru zavřené vnitřní pavilony. "Venku by se to dělat nedalo, už je venku relativně zima," uvedl Kynšt. Podle něj tak hrozilo, že program k oslavám Halloweenu konat nebude. O opatřeních se má podle něj rozhodnout v pondělí, opatření, které se dotkne zoologických zahrad, by snad být zavedeno nemělo. Zoo počítá s tím, že vytvoří pro děti soutěžní stanoviště, bude i lampionový průvod.

Strašidelné odpoledne je v plánu také v děčínské zoo, kde bude stezka podle animované pohádky Coco. Od 15:00 do 16:30 si budou moct návštěvníci vydlabat dýně, nebude chybět ani lampionový průvod.

Oslavy Halloweenu připadají na 31. října. Staří Keltové, jimž se autorství svátku připisuje, se v tento magický den, po němž začíná "období temnoty a zimy", oblékali do zvířecích kůží, aby zmátli duše zemřelých. Pohanský svátek přežil i po rozšíření křesťanství, v různých oblastech však má trochu jinou podobu. Například v Mexiku a Jižní Americe se tento den nazývá Día de los Muertos (Den mrtvých), slaví se 1. a 2. listopadu. Výstava k mexickému svátku je k vidění do 14. listopadu v botanické zahradě v Teplicích.

