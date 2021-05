Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít i vnitřní pavilony

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Korinek / Korinek / Wikimedia Commons Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce navzdory uvolnění vládních koronavirových opaření nechá své ale pavilony nadále pro návštěvníky uzavřené. Téměř ve všech pavilonech by zatím mohly být v průměru maximálně dva lidé. S ohledem na denní pohyb lidí areálem by tak zoo nebyla schopna vyjít vstříc všem zájemcům.

Zoologické a botanické zahrady mohou ode dneška otevřít i vnitřní pavilony a expozice, dosud mohli návštěvníci kvůli omezení šíření koronaviru jen do venkovních areálů. Platit bude limit 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na jednoho návštěvníka. Provoz zahrad či arboret bude nadále omezen na polovinu kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Příchozí budou muset dodržovat odstup alespoň dva metry od cizích lidí, uvnitř nebudou možné skupinové prohlídky.

Ve vnitřních prostorech zahrad platí stejně jako na jiných veřejných místech v Česku povinnost zakrývat si nos a ústa, venku jen tam, kde není možné dodržet dvoumetrový rozestup od ostatních s výjimkou členů vlastní domácnosti.

Zahrada by podle jejích zástupců nebyla schopna dodržovat protiepidemická opatření, informovala ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská. Téměř ve všech pavilonech by zatím mohly být v průměru maximálně dva lidé. S ohledem na denní pohyb lidí areálem by tak zoo nebyla schopna vyjít vstříc všem zájemcům. V případě, že by kontroly shledaly jakékoliv zásadní pochybení, mohlo by to ohrozit otevření zahrady vůbec. "Proto jsme se rozhodli zpřístupnit pavilony až ve chvíli menších restrikcí," dodala mluvčí s tím, že návštěvníci nyní o tolik nepřijdou - se stále se zlepšujícím počasím totiž mohou ve venkovních výbězích vidět už téměř všechna zvířata.

Zoologické a botanické zahrady mohly po nuceném uzavření kvůli pandemii koronaviru pustit do venkovních prostor návštěvníky 12. dubna. Nejprve mohly naplnit kapacitu na 20 procent, od 17. května vláda limit zvedla na 50 procent.

Zoologické a botanické zahrady byly kvůli pandemii nemoci covid-19 naposledy uzavřeny od 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů. Kvůli pandemii zaznamenaly zahrady velké ekonomické ztráty.

