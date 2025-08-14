https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoologove-np-sumava-v-noci-odchytili-vlcici-pohybujici-se-u-vybehu-v-srni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoologové NP Šumava v noci odchytili vlčici pohybující se u výběhu v Srní

14.8.2025 19:32 | SRNÍ (ČTK)
Zdroj | NP Šumava
Zoologové správy šumavského národního parku v noci na dnešekk odchytili vlčici, která se od minulého týdne pohybovala u výběhu u návštěvnického centra s vlčí smečkou v Srní na Klatovsku. Kolem půlnoci ji uspali narkotizační střelou. Měla čip, který potvrdil, že patří do výběhu, odkud v přesně nezjištěné době utekla. Z výběhu, kde byla původně třináctičlenná smečka, unikl přesně nezjištěný počet vlků, s jistotou minimálně dvě samice, informoval ČTK mluvčí parku Jan Dvořák. Správci parku ve středu napočítali ve výběhu osm zvířat.
 
Vlčice se k výběhu opakovaně vracela, což potvrzovaly umístěné fotopasti. Její návrat zoologové parku zaznamenali z on-line fotopasti ve středu kolem 22:00.

"Vybaveni narkotizační puškou okamžitě vyrazili k výběhu, kde se jim zvíře podařilo úspěšně zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, byla provedena vizuální zdravotní kontrola a načtení identifikačního čipu. Tím se potvrdilo, že se jedná o samici od narození obývající výběh Návštěvnického centra Srní," uvedl Dvořák. Vlčice podle něj nevykazuje zdravotní problémy, je pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v areálu centra.

Odchytem vlčice se potvrdilo, že z výběhu uprchla nejméně dvě zvířata. Analýza DNA totiž prokázala, že vzorky trusu nalezené 1. a 3. srpna u Kundratic u Hartmanic patří také samici vlka z výběhu, ale ne té, kterou dnes odchytili v Srní. "Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování jakékoli nahlášeného setkání s vlkem na území Šumavy a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka," uvedl Dvořák.

Návštěvnické centrum zatím zůstane zavřené do neděle 17. srpna. "Je to z důvodu nutného klidu pro odchycenou vlčici v rámci aklimatizace, kterou budeme chtít viditelně označenou vpustit mezi ostatní vlky do velkého výběhu co nejdříve. Zároveň musíme mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk," řekl mluvčí.

V okolí výběhu zůstávají nastražené odchytové pasti a dnes doplní sadu rozmístěných fotopastí další zařízení, zároveň správci provedou opakované pravidelné sčítání zvířat a kontrolu oplocení.

Žádný z doposud monitorovaných volně se pohybujících vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, byl pouze méně plachý. V případě setkání s takovým vlkem platí stejná pravidla jako při setkání s jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak je vhodné zaplašit ho rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů park doporučuje, aby je měli na vodítku.

"Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam," dodal Dvořák.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlk Foto: Depositphotos Testy DNA z nalezeného vlčího trusu potvrdily útěk vlčice z výběhu u Srní Vlci Foto: Depositphotos Vlků se u Srní na Šumavě může pohybovat víc, park připouští, že utekli z výběhu Vlk Foto: Depositphotos Na Šumavě se správci parku snaží odchytit vlka, který se pohybuje kolem Srní

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 66

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 11

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 27
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist