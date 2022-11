Zoopark Chomutov v prosinci otevře expozici mořských medúz

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V chomutovském zooparku bude už za pár týdnu expozice mořských medúz, nahradí bývalý pavilon nočních živočichů. Na začátku listopadu pracovníci zooparku nainstalovali do uvolněných výklenků speciální akvária, uvedla za zoopark Pavlína Skopová.

"Dáváme si záležet i na atmosféře celé expozice, medúzárium bude potemnělé a akvária barevně podsvícená," popsala budoucí podobu pavilonu ředitelka zooparku Věra Fryčová. Podle svých slov se inspirovala ve Francii a v Loro parku na Tenerife, který patří k nejlepším zoologickým zahradám na světě.

Návštěvníci se mohou těšit na osm akvárií, to největší je tři metry dlouhé. Vyrobit se musela až v Japonsku. "Jsou vyrobená z akrylu a na tak velké akvárium by se v Čechách nenašla dostatečně velká pec," uvedl Adam Krampera ze společnosti, která zooparku akvária dodala. Všechna akvária jsou kulatá. "Medúzy neumí dobře plavat, i v mořích a oceánech se nechávají unášet proudem. Podobně to bude v našich akváriích, kde bude voda cirkulovat. Kdyby byla hranatá, medúzy by se zasekly v rohu," uvedla jednu ze zvláštností těchto mořských živočichů ředitelka.

Zoopark se i ve vodní říši bude držet své zásady chovat výhradně zvířata z oblasti Palearktu. Půjde tedy o medúzy, které žijí především ve Středozemním, Baltském či Severním moři. Chovatelé mají v plánu pořídit například měsíční medúzy, aktivní medúzy cannonball nebo majestátní blue blubber, které svým tvarem připomínají hřívu lva.

Zoopark by rád novou expozici otevřel na začátku prosince. Kromě stavebních či technických úprav zabere nějaký čas ještě příprava správného prostředí, které medúzy k životu potřebují. "Není to tak, že by se akvária jen naplnila vodou a hned se do nich vypustily medúzy. Vodní svět je citlivý, budeme spolupracovat i s odborníky přímo na jejich chov," doplnil hlavní zoolog Miroslav Brtnický.

Chomutovská zoo za poslední roky vybudovala už několik nových expozic a pořídila také řadu dosud nechovaných druhů zvířat. Pohled do podmořského světa však bude pro návštěvníky zooparku nový zážitek. "Zdaleka nebudeme konkurovat obřím medúzáriím, jako je třeba v Praze. Věřím, že se našim návštěvníkům bude líbit," dodala Fryčová.

