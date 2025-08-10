https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoopark-ve-zvoli-kde-policie-zastrelila-lva-funguje-tri-roky-bez-povoleni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, funguje tři roky bez povolení

10.8.2025 17:51 (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | pcarrick777 / pixabay.com
Zoopark ve Zvoli u Prahy, ve kterém v sobotu utekl z klece lev a policie jej zastřelila, funguje tři roky bez řádného povolení. Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává obci s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Policisté budou případ prověřovat jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, odpověděla na dotaz ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
 
Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. "K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele," uvedla Suchánková. Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit. "Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim, a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili," popsala zásah policejní mluvčí.

Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné to, zda byl prostor dostatečně zabezpečený proti útěku nebezpečného zvířete. Zoopark na facebooku oznámil, že dnešní návštěvy jsou zrušené, bližší informace neuvedl.

"Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku)," uvedl Vorlíček.

Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale nestalo.

Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy zoopark fungoval dál v "šedé zóně" hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát. Stoklasa to řekl Radiožurnálu. "Stát nemá žádnou možnost ta zvířata někam umístit a nemá žádná svoje zařízení, kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat. Takže to tak všechno pomalu vyšumělo," uvedl Stoklasa.

To, že v ČR na rozdíl třeba od Slovenska není nijak systémově určené zařízení, které by se případně postaralo o zabavená exotická zvířata, označil Vorlíček za dlouhodobý problém. Uvedl to v odpovědi na dotaz ČTK. Možný vznik takového zařízení podle něj řeší ministerstvo životního prostředí. Vorlíček řekl, že v minulosti se obdobné situace řešily domluvou se soukromým majitelem, který měl veškerá povolení a převzal zvíře od chovatele, jenž náležitosti nesplňoval.

Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Krabi sněžní na trhu Foto: 6el Flickr Italští ochránci práv zvířat chtějí zakázat prodej a vaření živých desetinožců Foto: Pixabay Chovateli na Nymbursku odebrali kvůli týrání a špatným podmínkám 15 zvířat Foto: Pixabay V chovu na Lounsku uhynuly stovky prasat, zřejmě neměly vodu, zjistila inspekce

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.8.2025 18:39
350kg lev je na zápis do Guienesky, zřejmě vážen po věčeři. Z výběhu se mohl podhrabat, z klece těžko, ale musel být rychlý a šikovný. Škoda, že už dále nemůže předat své cenné geny.
Odpovědět

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 16

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 18

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 155

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 7

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 51

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist