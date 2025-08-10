Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, funguje tři roky bez povolení
Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné to, zda byl prostor dostatečně zabezpečený proti útěku nebezpečného zvířete. Zoopark na facebooku oznámil, že dnešní návštěvy jsou zrušené, bližší informace neuvedl.
"Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku)," uvedl Vorlíček.
Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale nestalo.
Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy zoopark fungoval dál v "šedé zóně" hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát. Stoklasa to řekl Radiožurnálu. "Stát nemá žádnou možnost ta zvířata někam umístit a nemá žádná svoje zařízení, kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat. Takže to tak všechno pomalu vyšumělo," uvedl Stoklasa.
To, že v ČR na rozdíl třeba od Slovenska není nijak systémově určené zařízení, které by se případně postaralo o zabavená exotická zvířata, označil Vorlíček za dlouhodobý problém. Uvedl to v odpovědi na dotaz ČTK. Možný vznik takového zařízení podle něj řeší ministerstvo životního prostředí. Vorlíček řekl, že v minulosti se obdobné situace řešily domluvou se soukromým majitelem, který měl veškerá povolení a převzal zvíře od chovatele, jenž náležitosti nesplňoval.
Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
reklama