Zoopark Zájezd otevřel v pavilonu Latinská Amerika nový tropický skleník

Zoopark Zájezd na Kladensku otevřel v pavilonu Latinská Amerika tropický skleník. Jsou v něm čtyři nové druhy plazů, mimo jiné bazilišci nebo polychrus mramorovaný, který není v žádné jiné české zoo. Brzy je doplní i opeřenci z jihoamerického kontinentu, uvedl mluvčí zooparku Daniel Koleška.

Pavilon Latinská Amerika je návštěvníkům přístupný od letošního léta. Jsou v něm například drápkaté opice a mary slaništní. Nyní přibyl biotop tropického pralesa osazený rostlinami z Jižní a Střední Ameriky, obývají ho čtyři druhy plazů. A chystá se místo pro další živočichy. "Plánujeme v dohledné době expozici doplnit o tangarovité pěvce, kteří rovněž spadají do zoogeografické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Díky svému menšímu vzrůstu sem perfektně zapadnou," popsal kurátor expozice Jiří Marek.

Na stěnách skleníků mohou návštěvníci zahlédnout leguánovité ještěry anolise jeskynní. Pocházejí z Kuby, kde obývají okolí vápencových jeskyní. Nepřehlédnutelní jsou bazilišci zelení. Tělo těchto ještěrů včetně ocasu měří téměř jeden metr. Pokud se cítí ohroženi, dokážou vyvinout neskutečnou rychlost, díky které doslova přeběhnou i přes vodu. Třetím ještěřím obyvatelem skleníku je polychrus mramorovaný. Jeho zbarvení sestává z mnoha odstínů různých barev, podobně jako u chameleonů. Skleníkové jezírko využívá i klapavec mexický pocházející ze Střední Ameriky. Stejně jako v případě polychruse je zájezdská zoo jediná, která ho v ČR chová.

Zoopark Zájezd je otevřený každý den. V zimním období až do začátku března je to od 10:00 do 16:00.

