Zvířata v olomoucké zoo zabaví staré hasičské hadice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | arwen_cz / Flickr Olomoucká zoo na ploše 42 hektarů chová čtyři sta druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o více než 1700 jedinců.

Olomoucká zoologická zahrada dostala od města darem tři desítky vyřazených hasičských hadic, které ošetřovatelé promění v houpačky a různé propletence pro chovaná zvířata. Staré hadice dříve používaly sbory dobrovolných hasičů v Olomouci a už jim ve zbrojnicích zbytečně zabíraly místo. "Darované hadice využijí především primáti," prozradila mluvčí zoo Iveta Gronská.

"Vedení Zoo Olomouc se na nás obrátilo s prosbou, zda takový materiál nemůžeme sehnat. Oslovili jsme proto olomoucké dobrovolné hasiče, ti udělali revizi svých zásob a našlo se 35 starších vysloužilých hadic, které určitě ještě odvedou dobrou službu mezi zvířaty," uvedl primátorův náměstek Martin Major (ODS). Na sbírce se podílely sbory hasičů z Černovíru, Droždína, Chomoutova, Chválkovic a Radíkova.

"Z hasičských hadic se pro zvířata vyrábí nejrůznější bezpečné houpačky, jakož i různé pletence, do nichž se uschovává zvířatům potrava, kterou následně hledají," podotkla Gronská. Doby, kdy se zvířata pohybovala v holých klecích bez jakékoliv přírodniny, jsou podle Gronské minulostí. "Dnes zahrady dbají na to, aby připodobnily výběhy co nejvíce prostředí, v němž zvířata žijí ve volné přírodě," uvedla.

Olomoucká zoo na ploše 42 hektarů chová čtyři sta druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o více než 1700 jedinců. Zřizovatelem zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zahrada si vlastními aktivitami vydělá zhruba půlku částky potřebné na provoz.

Branami zoo na Svatém Kopečku loni prošlo o 54 752 lidí méně než v předchozím roce, dohromady za zvířaty zamířilo 293 457 lidí. Návštěvnost pod hranicí 300 000 zástupci zahrady zaznamenali naposledy před 25 lety. Na loňském propadu návštěvnosti se podepsala opatření k zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla zahrada čtyři měsíce uzavřena.

