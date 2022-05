Zdroj | DESOP Plzeň Pokud u čápů zůstane jen jeden z rodičů, není v jeho silách takto malá mláďata úspěšně odchovat.

Tři malá čapí mláďata ve středu zachránili hasiči a pracovníci plzeňské záchranné stanice živočichů ve Šťáhlavech na Plzeňsku. Jeden až tři dny stará čápata přišla o jednoho z rodičů - čapího samce zabil elektrický výboj z trafostanice u řeky Úslavy, 150 metrů od paty komína, na kterém čápi hnízdili. Pokud u čápů zůstane jen jeden z rodičů, není v jeho silách takto malá mláďata úspěšně odchovat, řekl ČTK vedoucí záchranné stanice Karel Makoň.

"Čápi, byť to nevypadá, jsou totiž velcí bojovníci, a jakmile by samice hnízdo s vejci či malými mláďaty do tří týdnů věku opustila a letěla pro potravu, okamžitě by jí je jiný čáp z hnízda vyházel a hnízdo obsadil," řekl Makoň. "Proto když zjistíme, že na hnízdě zůstal lichý čáp s malými mláďaty bez partnera a že k úhynu druhého čápa došlo lidskou rukou, snažíme se vejce či mláďata zachránit. Pokud by však samec prohrál v souboji s druhým a silnějším samcem, nechali bychom vejce i mláďata na hnízdě, ať rozhodne sama příroda," upřesnil.

Ve Šťáhlavech ale podle něj do přirozeného vývoje čapí rodiny, dle zákona zvláště chráněného druhu živočichů, škodlivě a nepřímo zasáhl člověk. Proto Makoň po konzultaci s pracovníkem ochrany přírody krajského úřadu rozhodli o odebrání mláďat od osamocené samice. Pomohli s tím hasiči, kteří je s pomocí výškové techniky z 32 metrů vysokého komína snesli a předali je do péče zvířecích záchranářů. Na záchranné stanici živočichů v Plzni se pak hned hladově vrhla na připravenou porci moučných červů, cvrčků a malých rybek. Na stanici jsou nyní čápata na imitaci čapího hnízda pod elektrickým vyhříváním.

"Pokud vše poběží jako vždy, tak teď dva tři týdny budeme muset po dvou až třech hodinách od světla do světla mláďata vždy řádně nakrmit. A když to dobře dopadne, tak koncem května je přidáme do náhradního hnízda jiným čápům se stejně starými mláďaty. Koneckonců tímto způsobem jsme zachránili a úspěšně adoptovali za třicet let naší činnosti přes sto čápů," dodal Makoň.

O záchranu čapích mláďat se v dubnu pokusili záchranáři také ve Staňkově na Domažlicku, kde po úhynu jednoho z dospělých čápů odebrali z hnízda pět vajíček a přenesli je do líhně. "Bohužel zprávu o úhynu jednoho z rodičů jsme dostali až dlouho, a tak vejce jsou s největší pravděpodobností i přes péči ovdovělé čápice zastydlá a nebude z nich nic. Ale i tady došlo opět k obsazení hnízda a nový pár už hnízdí a samice snáší vajíčka," uzavřel Makoň.

